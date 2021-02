Celý minulý týden jsme mapovali dění v obci nedaleko Rokycan. Přes složité období s omezením společenského života se toho ve Svojkovicích povedlo hodně. Přesto zde mají spoustu plánů i na letopočet 2021!

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Miroslav Kucej

Svědčí o tom několik dotačních stimulů. „V první řadě půjde o opravu vodní nádrže. V překladu tedy koupaliště a počítáme s celkovou částkou přes dva miliony korun. Kolik by přidalo ministerstvo zemědělství, to dosud nevíme, ovšem každou částku vítáme,“ zdůraznil starosta obce Oldřich Hádlík. Rekonstrukce by se podle jeho vyjádření týkala límce vodní plochy, stavby brouzdaliště, opravy jezu, vpustě i výpustě nádrže. Celou operaci by pak dovršil uzavřený filtrační okruh s UV lampami a kořenovou čistírnou. „Zároveň děkuji brigádníkům, kteří tu loni dno i okolí nádrže vyčistili. A pak také Miroslavu Hrubcovi za spoustu odvedené práce,“ dodal Hádlík.