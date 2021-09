Rokycansko – Západočeské muzeum v Plzni nabízí v sobotu 11. září zvýhodněný vstup do pěti unikátních historických objektů. Za poloviční vstupné si mohou návštěvníci prohlédnout i dvě památky v našem okrese. Vodní hamr v Dobřívě a Muzeum dr. Horáka v Rokycanech. Akce je součástí Dnů evropského dědictví.

Holoubkov – Unikátní filmové dokumenty i fotografie z května 1945 budou zítra po 18. hodině promítnuty v holoubkovské restauraci Na růžku. Historické události z konce 2. světové války připomene pořad Marcela Berana s názvem Poslední pivo K. H. Franka. Organizátoři uvítají pamětníky, kteří by mohli přiblížit poslední část šestileté německé okupace. Zároveň však zvou i mladší věkové skupiny k rekonstrukci dramatických momentů.

Rokycansko – Těsně za hranicemi okresu zasahovali včera dopoledne profesionální hasiči z Rokycan i jejich kolegové z SDH Mirošov. V Lipnici odstranili následky nehody osobního vozu, který narazil do můstku u silnice.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.