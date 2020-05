Šok z kategorie příjemných prožil v sobotu ráno starosta Oldřich Hádlík. Na brigádu do prostoru vodní nádrže dorazilo čtyřicet patriotů Svojkovic!

Úklid na "Niagáře" | Video: DENÍK

První operací bylo vyčištění remízu ke kravínu. „Jde o významný krajinný prvek, ale lemovaly ho pneumatiky, láhve z umělé hmoty a papíry. Nasbírali jsme tu šest pytlů odpadu,“ hlásil Hádlík. To už se ale početná skupina přesunovala k vypuštěné vodní ploše. Nádrž je neoficiálním koupalištěm a bylo znát, že potřebuje nový kabát. Chlapi k tomu využili čtyři hasičské proudnice (i když sbor ve vesnici už oficiálně neexistuje) a nánosy bahna byly rychle pryč. Další parta se věnovala kabinkám. V minulosti nevyužívaným, jenže to letos chtějí Svojkovičtí změnit: „V areálu se odehrávají prakiády, turnaje v nohejbalu i dětský den. Do budoucna chceme, aby se místo stalo relaxačním centrem obce. Včetně novinek pro plavce ,“ dodal starosta a spěchal přiobjednat oběd pro nadšence. Osazenstvo Niagary, což je bufet přímo na koupališti, servírovalo řízek s bramborem.