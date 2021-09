Iniciátoři petice poukazují nejen na horší dopravní situaci. „Problémů je daleko více po celém městě a vznikly v návaznosti na velkou přistěhovaleckou vlnu, která přišla s rozmachem průmyslových zón v okolí Tachova,“ řekl Deníku jeden z autorů petice David Vojta.

Ze zatáčky je závodiště

Jak dále uvedl, obyvatelé sídliště se denně setkávají s tím, že ze Stadtrodské ulice stala závodní dráha. „Stává se velmi často, že do zatáčky si jezdí někteří řidiči zadriftovat. Nehod tady už bylo dost, já osobně vím o čtyřech,“ dodal.

Petice upozorňuje, že v rizikovém úseku od křižovatky Stadtrodské s Fügnerovou ulicí po zatáčku v Zárečné ulici jsou tři mateřské školy a jedna základní. Celková kapacita těchto zařízení je více než tisíc dětí.

„Peticí proto požadujeme, aby aby město bylo přístupno diskusi a připustilo, že problém tady je. A chceme řešení tohoto problému. Co se týče legislativní a dopravně technické stránky věci, k tomu se samozřejmě musí vyjádřit příslušné orgány. V každém případě se ale chceme vyhnout tomu, že by se lokalita osadila značkou obytná zóna, čímž by se snížila rychlost na 20 kilometrů. To je nesmysl,“ uvedl dále Vojta.

O omezení rychlosti, zejména od 6 do 22 hodin a v blízkosti značených přechodů pro chodce a školských zařízení, ale podpisová akce hovoří. S tím, že jednou z forem řešení by bylo umístění zpomalovacích prahů na komunikaci. „Uvědomujeme si, že je to náročné a nákladné řešení, ale čtvrteční nehoda ukázala, že už je třeba něco udělat.“

Podpis do konce měsíce. Petici je možné do 30. září podepsat online na facebooku, podpisové archy jsou umístěny také na bytovém domě Zárečná 1523 a v prodejně Coop Tuty v Centrumu na sídlišti Východ. Iniciátoři zvažují i další možnosti pro připojení podpisů.

Město zatím neuspělo

Město podle slov starosty Ladislava Macáka do diskuse k této problematice rádo vstoupí a vítá každou podporu na řešení této situace. „Čtvrteční nehoda byla jedním z mnoha případů, podobné riziko je v celém městě,“ řekl Deníku starosta.

Jak dodal, on osobně je pro snížení rychlosti. „Už tři roky usilujeme o snížení rychlosti na komunikaci okolo Základní školy Hornická, dopravní inspektorát zatím pokaždé vydal zamítavé stanovisko, které jsme jako město respektovali,“ uvedl dále Macák.

„Určitě by bylo dobré, kdyby bylo možné vůči řidičům, kteří se takovou nebezpečnou jízdou proviní, uplatňovat mnohem přísnější sankce,“ dodal starosta.

Podle policejní mluvčí Dagmar Jirouškové podává návrh na různá dopravní opatření na místních komunikacích město. „Dopravní inspektorát Policie České republiky vydává k těmto návrhům závazné stanovisko, které město prostřednictvím odboru dopravy respektuje,“ uvedla mluvčí s tím, že je možné toto stanovisko také nerespektovat.

V takovém případě ale musí odbor dopravy přijít s řádným a pádným odůvodněním, proč se stanoviskem dopravního inspektorátu neřídí.