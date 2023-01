Současný starosta Brodu nad Tichou Erik Mára, který před pěti lety ještě ve vedení obce nestál, si jasné vítězství současné hlavy státu vysvětluje tím, že občané volí, co chtějí a cítí. „Zeman mohl občanům připadat čitelnější, bližší. Netvrdím, že Jiří Drahoš byl špatný kandidát. Můj názor je ale takový, že Drahoš, ač tehdy dokázal vystupovat, vypadal celkově lépe, nebyl politik. Vládní sestava, která tehdy byla ve vedení, by ho semlela tak, že by jim zobal z ruky. Zatímco Zeman to nedělal. Myslím, že se lidem jeho politika líbila. Když něco řekl, sedělo to,“ zamyslel se starosta. Koho bude volit v letošní prezidentské volbě, Deníku neprozradil.

V sychravém lednovém odpoledni je v obci, která se do povědomí v těchto dnech dostala hlavně vybíjením velkochovu slepic kvůli ptačí chřipce, pusto a prázdno. Většina obyvatel je v zaměstnání. Ti, kteří se vydali na vycházku vsí, nemají většinou zájem volbu prezidenta rozebírat. Mnozí z nich se nechtěli fotit, ani prozradit jméno. „Domnívám se, že prezidentská volba u nás v obci není tak populární. Na nás tady navíc politika prezidenta tolik nedopadá,“ doplnil Mára.

Maminka se svým potomkem na návsi odmítá komentovat jakékoliv politické téma. Prezidentské volby už vůbec „Nezlobte se, já na tohle nejsem. K tomu vám nic neřeknu,“ odvrací tvář. Další oslovená obyvatelka v doprovodu dvou ratolestí by se o volbě nové hlavy státu ráda rozpovídala. „Jsem ale Slovenka, nemám zde trvalé bydliště, a tak volit nemohu. Proto se dále vyjadřovat nebudu,“ zdůvodnila žena, která nechtěla být jmenována.

Na procházku se psem vyrazila po směně v nedaleké výrobní společnosti k místnímu kostelu paní Martina. Před pěti lety volila Miloše Zemana. Hlavním důvodem bylo, že nechtěl přijmout migranty. Deníku ale svěřila, že zpětně rozhodnutí lituje. „Nejvíce mě Zeman zklamal tím, že degradoval prezidentský post. Pro člověka, který se hlavou státu stane, má být čest stát v čele všech občanů. On ale ze své pozice udělal jen prosazování vlastních názorů,“ sdělila obyvatelka. Neodpustitelné je podle ní i jeho arogantní vystupování. „Mimo jiné se mi vybaví situace, jak svou holí naprosto ponížil někdejšího premiéra Bohuslava Sobotku. Toho mi bylo vážně líto,“ zamyslela se. V pátek do volební urny vhodí lístek se jménem Danuše Nerudová. „Uvažovala jsem i o panu Fišerovi či Hilšerovi. O neposkvrněné minulosti Danuše Nerudové si iluze nedělám. Nicméně souhlasím s jejími názory. Ačkoliv jí protikandidáti vytýkají, že je politikou nepolíbená, neberu to jako nevýhodu. Od toho tu má fungovat vláda a kvalitní politici,“ vysvětlila své rozhodnutí Martina.

Volební místnosti se otevřou již zítra. Nicméně někteří lidé stále neví, koho svým hlasem podpoří. „Zatím nejsem rozhodnutá, koho budu volit. Obálku s volebními lístky jsem ještě neotevřela. Poradí mi naši mladí. Koho jsem volila posledně? Víte, že si to už ani nepamatuji?,“ sdělila zpoza plotu jednoho z rodinných domů seniorka, jež také chtěla zůstat v anonymitě.

Jedno je jisté. Brodu nad Tichou se už Zemanovo přezdívat nebude. Na koho tentokrát obyvatelé vesnice vsadí?