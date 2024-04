Potvrdila to ostatně anketa Rokycanského deníku, do níž se zapojilo bezmála deset tisíc lidí a polovina z nich hlasovala pro mirošovskou hospodu U Kozlerů.

Zdroj: Deník/Václav Havránek

Pět let tu ´vládne´ provozovatel Lukáš Kolmačka se šesti šikovnými kolegy: „Dbám na to, abychom fungovali jako tým. Nejen v kuchyni nebo na place, ale scházíme se třeba při výletech nebo při opékání buřtů.“

Při receptu na prvenství krčí sympatický nájemce rameny. „Je to častá volba zákazníků a upřednostňujeme goudu. Perfektně připravená se až tak neroztéká. Občas je v poledním menu s bramborem a tatarkou za 155 korun. Ve stálé nabídce s vyšší gramáží pak za 180 Kč,“ zdůrazňuje Kolmačka.

Připouští, že nárůst cen energií stál za mírným zdražením, ale oblíbený pokrm frčí dál. Včetně variant s hermelínem či eidamem nebo obalem v bylinkové strouhance. „Musí to být hlavně dělané s láskou. A to naši kuchaři Kuba Dřímal i Patrik Moulis umí,“ má v kuchyni jasno Helena Šandorová. Najít v poledne volné místo, to je občas kumšt. Zelenou má poctivá česká kuchyně a příznivcům štíhlých postav tu vycházejí vstříc s těstovinami a kuřecím masem. Pozitivní ohlas mají pravidelné lahůdky. V úterý je to kachna, ve čtvrtek burgery a v pátek řízek se salátem.

U Kozlerů to znají nejen domácí hosté, ale i sousedé z Příkosic, Hrádku nebo Dobříva. A pak i turisté, zejména v sedlech bicyklů, pro které je to výchozí stanice do Brd. Popularitu navyšuje i rekonstruovaná stodola s možností srazů či svateb i přítomnost tří mečících kůzlátek v ohradě. Nedávno si tu životní jubileum připomněl bývalý hokejový reprezentant Jirka Hanzlík.

Pomyslné stříbro patří radnické restauraci Na Trucovně. Dlouho byla v anketě na špici, ale i druhé místo jí sluší. Zejména, když se osazenstvo kromě přitažlivé nabídky zapojuje do charitativních projektů. Třetí pozici obsadil Kulturní dům Volduchy. Občas se smaženým sýrem během týdne v menu a jinak denně na talíři za 219 korun. „Nechceme zdražovat, jenže při nynějších vstupech reagovat musíme,“ dozvěděli jsme se v dominantě centra obce.

Toulky okresem přinesly další zajímavé poznatky. Bezkonkurenční je prý uzený sýr Na Statku v Mirošově a v Rokycanech U Václava si štamgasti mohou vybrat ze čtyř variant smažáku (camembert, eidam se šunkou, gouda nebo eidam).