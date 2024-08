„Dojde ke zvýšení počtu parkovacích stání ve směru ke hřbitovu, k dispozici bude 14 podélných stání. Součástí je také výsadba nový stromů náhradou za pokácenou zeleň,“ vysvětluje mluvčí města Adriana Koláčková s tím, že v současné době se pracuje na kanalizačním propustku. Náklady na opravu dosáhnou téměř deseti milionů korun.

Oprava Litohlavské ulice v Rokycanech | Video: Deník/Veronika Krátká

Řidiči musí počítat s dopravním omezením. „Komunikace je od mostu přes Klabavu k hornímu vjezdu na hřbitov kompletně uzavřena. Zastávka městské hromadné dopravy byla dočasně přesunuta ke vjezdu do společnosti Safran,“ upřesňuje mluvčí s tím, že ke hřbitovu lze pohodlně dojet od dálničního přivaděče .Do Dušiček, kdy na hřbitov míří nejvíce návštěvníků, má být hotovo. „Oprava by měla skončit do začátku listopadu letošního roku,“ dodává Adriana Koláčková.

Průchod pro pěší zůstal zachován. „Uzavírka se dá do podzimu vydržet. Jsem rád, že se konečně začalo s opravou. Tohle bylo o tlumiče, silnice samá díra. Vím, že se tady už pracuje, proto jdu pěšky. Ale vidím, že se dá z této strany zaparkovat u mostu, příště pojedu autem,“ sděluje Zdeněk Havlíček, který míří k hornímu vjezdu na hřbitov.