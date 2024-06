V Muzeu na demarkační linii v Rokycanech vrcholí přípravy na Den pozemního vojska – Bahna. Na tankodrom u Strašic už zamířila muzejní těžká technika.

Lidé, kteří se podílejí na chodu muzea, se do programu zapojí ve třech ukázkách. Nadace Pozemního vojska Armády České republiky, která muzeum provozuje, je od prvního ročníku Bahen v roce 1990 jejím hlavním organizátorem.

Lidé z muzea začali s intenzivními přípravami na Bahna hned po skončení květnových oslav osvobození. „Posíláme tam tanky a obrněné transportéry plus nákladní auta. Připravujeme jako každý rok samostatné ukázky, do kterých se od nás zapojí zhruba 70 lidí. Jedna bude věnovaná bojům během Slovenského národního povstání v roce 1944. Tématem další ukázky je bojový poplach v posádce Janovice, kde se představí technika a zbraně z 60. a 70. let. Do třetice připomeneme československý obrněný transportér OT-64 SKOT, který se stal přesně před 60 lety součástí výzbroje naší armády. Kromě stroje od nás se nám podařilo sehnat ještě šest dalších, které se také představí v ukázce,“ prozrazuje ředitel muzea František Koch, který stál v roce 1990 u zrodu akce a je také držitelem ochranné známky Bahna.

Odjezd těžké techniky na Bahna organizuje spolu s dalšími dobrovolníky Miroslav Koloc: „Veškerá technika prošla základní kontrolou tak, aby byly dostatečné olejové náplně, funkční baterie, doplněné pohonné hmoty, prostě aby vozidla fungovala.“ Kvůli menšímu provozu na silnicích se přesun uskutečnil o uplynulém víkendu. „Vše se přepravuje na podvalníku, protože ty stroje by mohly poškodit silnice. Odvezli jsme tam deset kusů těžké a čtyři kusy lehké pásové techniky. Vždycky část naložíme, odvezeme, složíme a vrátíme se zpátky. Cesta do Brd trvá dvě hodiny,“ říká Miroslav Koloc s tím, že ve čtvrtek čeká účastníky Bahen nácvik a v pátek generální zkouška.

Muzeum na demarkační linii bude mít i během konání Dne pozemního vojska – Bahna otevřeno jako obvykle. „Kvůli účasti na akci ale nebude do 30. června kompletní kolekce pásové a kolové techniky ve vnější expozici,“ upozorňuje František Koch.

Nadace Pozemního vojska pořádá Bahna ve spolupráci s Armádou České republiky. Letošní 34. ročník se uskuteční 29. června od 9 hodin. Program každoročně sleduje až 50 tisíc lidí. Letos se do něj zapojí i zahraniční armády, Policie České republiky a vězeňská služba.