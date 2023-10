Desetiletý chlapec pokládá svíčku na květinami obsypaný hrob. Leží v něm jeho matka, kterou přímo před ním střelil do hlavy jeho otec. „Nikdy mu to neodpustím,“ říká Metti oděný celý v černém.

Památku zavražděné Květy Daňové přišli v den výročí její smrti uctít na rokycanský hřbitov její nejbližší. | Video: Deník/Milan Kilián

Památku jeho matky, Květy Daňové, s ním přišli na rokycanský hřbitov uctít i další členové rodiny. Uplynulo totiž pět let od chvíle, kdy sedmatřicetiletá žena zemřela. Ze žárlivosti ji zastřelil její partner Albert Aliu, který si za vraždu nyní odpykává šestnáctiletý trest.

„Vyndal pistoli a přiložil ji Květě, sedící v autě, k bradě. Malý, jemuž bylo v té době pět a který seděl za mámou, mu říkal „tati, nedělej to“, ale on vystřelil. To bylo 18. října 2018, o jedenáct dní později, 29. října, zemřela,“ stýská si s očima upřenýma na portrét své dcery na náhrobním kamenu její otec Andrej Daňo. „Viděl jsem to na vlastní oči, bylo to přímo přede mnou. Dlouho se mi o tom zdávalo, teď už naštěstí ne. S babi sem chodím pravidelně vzpomínat na maminu, hodně se mi po ní stýská. To s tátou nejsem vůbec v kontaktu. To, co udělal, mu neodpustím,“ má jasno malý Metti. O toho se, stejně jako o jeho o tři roky starší sestru Lorenu, stará teta Andrea, sestra jejich matky. „Květiny tři děti si původně chtěla vzít mamina, ale nakonec u ní zůstala jen nejstarší dcera Ellisa a dvě mladší děti jsem si vzala k sobě já,“ vzpomíná Andrea a dodává: „Dnes je to pět let a je to pořád stejné, jako by se to stalo včera. Nikdy nezapomeneme, pořád sem chodíme, nejen s rodinou, ale i jejími kamarádkami. Chybí nám.“

To, že rána je hluboká a jen tak se nezacelí, potvrzují i dcera zavražděné Lorena a také Květina matka. „Chodíme sem za ní pořád, nosíme kytky, pálíme svíčky. Asi se s tím nevyrovnám nikdy. Není nic horšího, než když rodiče přežijí svoje dítě,“ konstatuje při upravování hrobu Květoslava Daňová starší.

„Já žiji v Anglii. Když přijedu do Čech, vede moje první cesta sem na hřbitov. S tragédií jsme se dodnes nevyrovnali. To ani nejde, moc nám chybí. Květa pro sebe nic nechtěla, nic nežádala, žila jen pro svoje děti, pro mámu. Ona by se pro rodinu rozkrájela. Potlačovala v sobě násilí a týrání, které s ním prožívala. Nám to nikdy neřekla, byť bývalá manželka to tušila, říkala mi, že ji mlátí. Já to ale nevěděl, nic jsem nikdy neviděl. A vnoučata se bála cokoli říct,“ tvrdí Andrej Daňo. S vrahem své dcery a zároveň otcem svého vnuka v kontaktu není. „Víme, že je Aliu na Borech, kam se nechal přeložit z Valdic, ale to je vše. Nikdy se nám neomluvil a ani nám nic nezaplatil, byť mu to nařídil soud. Dokonce nám z basy vyhrožoval,“ tvrdí Daňo, který neskrývá, že je zklamán nejen z rozsudku, ale i z toho, co se děje po něm.

Dostal 16 let

Kosovský Albánec Albert Aliu zastřelil Květu Daňovou 18. října 2018 v Rokycanech, a to zřejmě ze žárlivosti, podle rodiny se s ním chtěla rozejít. Přistoupil k autu, v němž žena seděla, a z bezprostřední blízkosti ji střelil do hlavy. Kulka prošla čelistí a krkem, roztříštila dva krční obratle a poškodila tepnu. Aliu uprchl, ale během dvou hodin byl zadržen v Plzni na Lochotíně. Jeho oběť po jedenácti dnech následkům zranění podlehla. Aliu, který byl v minulosti odsouzen k dlouhému trestu za prodej drog, ale byl předčasně propuštěn na podmínku, dostal za vraždu 16 let a soud mu také nařídil zaplatit rodině odškodné v řádech milionů.