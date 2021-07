Se zájmem sledovaná a značně diskutovaná revitalizace Rakovského potoka je už zhruba tři týdny přerušena.

Vyvolává to dohady, zda to není třeba kvůli zastavení přísunu dotačních financí. Skutečnost však až tak dramatická není: „Jde o technologickou přestávku, kterou způsobila nedávná velká voda. Doba není ideální pro ukládání obřích kamenů a v budoucnu by to mohlo znamenat problémy se stabilitou potoka,“ potvrdil specialista vodního hospodářství Lesů České republiky Tomáš Rau. Působí v karlovarském oblastním ředitelství a doplnil, že zaměstnanci včetně techniky byli přesunuti na jiné akce. Do Rokycan se vrátí a harmonogram prý ohrožen není. Operace má vrcholit za rok v srpnu.