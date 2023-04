V areálu se přitom odehrála i tuzemská premiéra. Týkala se budoucnosti nakupování, kdy byl poprvé do České republiky dovezen a instalován funkční model autentického obchodu GK GO. Dosud byl prezentován jen na veletrzích v New Yorku, Paříži a Düsseldorfu. Zájemci si vyzkoušeli pořízení zboží bez front u pokladen a pípání skeneru. „Naše společnost vyvinula řešení, které umožňuje evidovat zboží v reálném čase bez skenování. Obchodníci mohou informovat své zákazníky pomocí jejich chytrých telefonů o aktuálním stavu košíku kdykoli během nakupování. Technologie automaticky zaznamenává všechno zboží, které bylo vzato nebo vráceno zpět do regálu,“ vysvětlil ojedinělý systém Christoph von Lingen z koncernu GK Software, jehož členem je zmíněný Eurosoftware.

Zájem byl také o bezpilotní letouny a aplikace speciálně vyvinuté plzeňskou organizací Drony SIT pro hasiče a policisty, jimž pomáhají při zásazích. Eurosoftware se pochlubil aplikací pro restaurace, kdy objednávka zákazníka putuje ihned přímo do kuchyně. Rovněž u stolku s autem na vodíkový pohon bylo rušno a zejména kluci neodolali počítačovému hokeji.

TechTower v Plzni se otevřel. Pro veřejnost se chystají prohlídky

„Na návštěvníky se těšil i náš robotický pes SPOT, jenže právě v nejnevhodnější chvíli onemocněl," sdělila projektová manažerka SIT Portu Anna Čudáková a už spěchala, aby posluchače seznámila s rozvojem talentů a inspirací k podnikání. SIT Port se školami úzce spolupracuje a například zimní hackathon přinesl řadu unikátních objevů.

Konference se zúčastnili i studenti rokycanské Střední odborné školy. „Přivezl jsem 22 našich studentů a dva z nich - Jakub Trnčák i Patrik Robin Sloup - se zúčastnili nesmírně podnětné panelové diskuse," uvedl Jaroslav Burda ze SOŠ Rokycany.