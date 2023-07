Kam za zábavou a poznáním na Rokycansku nebo za jeho hranice?

Rybářské závody. Ilustrační foto | Foto: Jaromír Pýcha

TĚNĚ - Těnský ženský je spolkem, který v sobotu 1. července uspořádá Rybářský den pro děti i dospělé. U rybníku za úřadem začne registrace účastníků v 7.30 hodin, lovit se bude od 8 do 13 hodin. Pak následuje vyhlášení vítězů v kategoriích do 13 a 100 let a od 14.30 posezení s hudbou a občerstvením.

DOLANY - Další pozvání se týká kostela sv. Petra a Pavla v Dolanech u Hlinců a jeho okolí. Uskuteční se tam pouť, kterou v sobotu 1. července zahájí ve 14 hodin Bohoslužba slova a také prodejní výstavka prací klientů Domova Zvíkovecká kytička. Od 16.30 hodin odpolední program zpříjemní koncert Standy Hložka, na který se platí vstuoné 180 korun. Odpoledne bude obohaceno rovněž prezentací historických vozidel. Následuje večerní volná zábava s kapelou Diamant a s občerstvením.

TEREŠOV - Stálá letní kina jsou na Rokycansku dvě. Zatímco to na okraji Hrádku patří v sobotu 1. července hudebnímu festivalu Muzika (od 16 hodin), v Terešově večer 1. 7. promítají. Od 21.30 zde nabízejí animovaný rodinný film Mikulášovy lapálie: Jak to celé začalo.