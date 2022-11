Potíž je v tom. že lidem se do placení vyšších záloh nechce. „Mohou tak brzy zjistit, že nedoplatek za teplo je nad jejich síly,“ konstatuje Aleš Hrnčál, jednatel společnosti Energie AG Teplo Bohemia. Firma v Rokycanech zásobuje teplem 1500 domácností. Zejména v bytovkách a panelácích, kde se nyní cena pohybuje na sumě 1747 korun za GJ (s DPH), což je zhruba třikrát víc než na začátku roku.

Obdobně je tomu ve firmě TEBYT. Funguje nejen v Rokycanech, ale také Břasích, Horní Bříze či na Sokolovsku. „Odběratelům zpravidla doporučuji, ať si vezmou vyúčtování z loňského roku. Ověří si skutečné náklady na teplo a ohřev teplé vody, vynásobí to čtyřmi, vydělí dvanácti a vyjde jim měsíční záloha na příští období,“ radí Petr Suchý, prokurista firmy TEBYT-BTZ. V Rokycanech je správcem bytových domů a má na starost dva tisíce domácností.

K tomu Suchý připojuje konkrétní čísla: „Jde o tři plus jedna, kdy majitelé loni zaplatili za teplo a ohřev vody 16 500 korun. Nyní to bude odhadem čtyřikrát víc, tedy 66 tisíc korun, což odpovídá měsíčním zálohám za teplo a ohřev vody 5 500 korun.“ Představitel zmíněné firmy občas řeší nápady instalovat na balkoně kotlík na tuhá paliva s komínem do ulice. Především ve vyšších patrech s vývodem komínu nad panelovým domem, což je ale s ohledem na techniku nemožné. Mnohem praktičtější variantou je zvýšení záloh, jenže jde o běh na dlouhou se složitým přesvědčováním.

Své o o současné situaci vědí i ve Strašicích. „Pod křídly Služeb obce provozujeme dvě kotelny a dostali jsme se do modelu se zastropováním cen. Díky tomu cena vychází na 1607 korun za gigajoule. Odběratelé přesto moc jásat nemohou, protože loni šlo o zhruba šet set korun za stejný objem,“ připouští jednatel společnosti David Pliml.