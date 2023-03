MEDOVÝ ÚJEZD - Nová sestava zastupitelstva Medového Újezdu absolvuje v úterý 7. března další sezení. Veřejné jednání začíná v 17 hodin, dějištěm je sídlo úřadu. Kromě rozpočtu nebo pozemkových úprav se budou účastníci věnovat novým prvkům na dětském hřišti.

TĚŠKOV - Především něžné pohlaví z Těškova si nenechá ujít ve středu 8. března zájezd do sídla společnosti Bohemia Sekt ve Starém Plzenci. Autobus bude přistaven v 16 hodin na zastávce.

ROKYCANSKO - Zatímco neděle byla pro hasiče na Rokycansku klidná, přineslo hned pondělní ráno změnu. Před druhou hodinou ranní museli do akce profesionálové z Rokycan a pár desítek minut na to mířila směna HZS do Hůrek.

CHOMLE - Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu se týká v úterý 7. března vesnic na Radnicku: Svinná (začátek ve 13.30), Hlohovičky (14.00), Hlohovice (/14.25), Vejvanov (14.50), Pajzov (15.15), Mostiště (15.45), Chomle (16.15), Svatá Barbora (16.45) a Kamenec (17.15 hodin).

Pionýři z Hrádku se setkali v klubovně. Plánovali letní tábory u Berounky