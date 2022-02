Z porušeného produktovodu společnosti Čepro uniklo do půdy značné množství nafty. “V lokalitě bylo odtěženo zhruba dvacet tisíc tun zeminy. Materiál od odvážejí nákladní auta po komunikaci přes Ejpovice směrem na dálnici D5 a dál na biodegradační plochu do Denětic,“ sdělil mluvčí firmy Marek Roll.

V prostoru bylo zřízeno šestnáct sanačně monitorovacích vrtů a odborníci jen z těžební jámy odebrali už 225 vzorků zeminy. „Pro obec je nejdůležitějších ochrana povrchových a podzemních vod. Proto je na třech vrtech realizované sanační čerpání podzemních vod. Mám za to, že rychlé spuštění vrtů zabránilo případnému úniku a kontaminaci do vzdálenějších míst. Širší okolí tak není ovlivněno rozpuštěnými ropnými látkami,“ je přesvědčen starosta Jaromír Kalčík, který se zástupci společnosti Čepro i pracovníky odboru životního prostředí MěÚ Rokycany pravidelně absolvuje kontrolní dny. Těžba potrvá do poloviny března a následovat bude závoz i hutnění sanační jámy (pravděpodobně do srpna). Čerpání kontaminovaných vod a monitoring ovšem potrvá několik let.

Dodejme, že Čepro kromě zajištění prostoru zvažuje kompenzaci. Jak pro dotčené uživatele pozemků, tak pro obec Ejpovice.

