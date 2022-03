Pohled ke Středočechům začíná rozhlednou poblíž Třenic. A pokračujme do Hořovic, na hrady Točník či Žebrák a do hlubokých křivoklátských lesů. Skryjská jezírka, Slabce, Valdek, Chaloupky, Hudlice. To vše jsou atraktivní místa, kam bys kamenem dohodil a zbytek došel.

Týček dokončí opravu kulturního domu