Letní hru s názvem Jdeme k vodě pořádá od pátku 28. června až do začátku září Muzeum dr. Horáka v Rokycanech. Začíná se zakoupením zápisníku v hlavní budově muzea (za kostelem) a plnění úkolů včetně hledání indicií dovede účastníky do parku U Rakováčku. Čekají tam Vydruš a Oli s úkoly. Není to dlouhý výlet, spíš prázdninové odpoledne u vody. Takže jsou doporučené deky a a nich strávit U Rakováčku příjemné chvíle. Ale nejn to. Hra má několik zastavení a každé je věnované určité skupině zvířat (rostlin), vyskytujících se kolem vody. Zvídaví turisté postupně vyplní tajenku, která vede k odtajnění kódu a otevření truhly s pokladem.

HRÁDEK - Zatímco sobota patří v amfiteátru na okraji Hrádku hudebnímu festivalu Muzika, je nedělní odpoledne zasvěcené proslulému Big Bandu. Setkání pod skalou začíná v 15 hodin.

VRANOVICE - Odměnu pro školáky, kteří vstoupili do prázdninového období, nabízejí o víkendu provozovatelé Pohádkového statku ve Vranovicích i Muzea strašidel v Plzni. Kluci a děvčata mají s vysvědčením v ruce vstup zdarma.

MIROŠOV - Pondělí, tedy první červencový den, patří v Mirošově badatelům a znalcům historie. Vyprávění Martina Langa o tom, jak se v Mirošově těžilo uhlí, i o tom, jak vypadaly Prokopské slavnosti v minulosti, startuje v sídle úřadu v 18 hodin.

ROKYCANY - Kulturní léto v okresním městě obnáší jen v červenci devět akcí. Tou první bude v pondělí 1. 7. od 17 hodin koncert Big Bandu ZUŠ Rokycany na Masarykově náměstí.

STRAŠICE - Muzeum dopravy na okraji Strašic zve návštěvníky v obou volných dnech na Víkend otevřených vrat (letos už druhý).V sobotu si zájemci mohou prohlédnout perfektně udržované autobusy, trolejbusy, tramvaje, atd. mezi 10. a 22. hodinou. 29. června se instituce připojí k tradiční muzejní noci. Včetně atraktivních večerních prohlídek expozice nebo třeba opékání buřtů na prostranství unikátního areálu. Neděle 30. června je vyhrazena opět volným prohlídkám muzea a také speciální autobusové lince č. 5 k zámečku Tři Trubky. Od Muzea dopravy vyjedou letité stroje v 10, 11, 13, 15 a 16.05 hodin.Další Víkend otevřených vrat se koná 13. a 14. července. Zasvěcen bude králi železnic Strousbergovi a jeho úžasnému, leč nedokončenému projektu.