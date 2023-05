V Plzeňském kraji se na víkend připravuje řada akcí vztažených k tradičnímu pálení čarodějnic o Filipojakubské noci, v Plasích se chystá největší letecká show na západě Čech, v Rokycanech se pak poprvé v tomto roce otevře Muzeum na demarkační linii. V Plzni se na svých festivalech sejdou vinaři i běžci, zahraje tu Pražský výběr či Precedens. A milovníci dobrého jídla vyrazí do kláštera v Chotěšově.

Na Dni ve vzduchu v Plasích se opět představí mistr světa v letecké akrobacii Martin Šonka. | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

PLZEŇSKO

Do Plas přiletí i Cobra

Kdy: sobota 29. a neděle 30. dubna od 10.00 do 16.30

Kde: letiště Plasy

Za kolik: 300 korun, děti do 12 let 100 korun, děti do 7 let a ZTP zdarma

Proč přijít: Na letišti v Plasích se opět uskuteční největší letecká show na západě Čech, která nabídne několik novinek i osvědčených ukázek leteckého umění. Do Plas opět dorazí například mistr světa Red Bull Air Race Martin Šonka, první proudové letadlo československé výroby Aero L-29 Delfín nebo vůbec poprvé symbol amerického válečného letectva vrtulník Bell AH-1S Cobra a rakouská skupina Blanix-Team.

V Plzni je festival vína

Kdy: pátek 28. a sobota 29. dubna od 13.00

Kde: U Branky v Plzni

Za kolik: vstup zdarma, degustační sklenice 100 korun

Proč přijít: Oblíbená akce všech příznivců vinné révy tento víkend zakotví v pátek a sobotu v Plzni U Branky a v Kopeckého sadech. Na Plzeňském festivalu vína se sejdou vinaři z Čech a Moravy, chybět nebude ani dobré jídlo, cimbálovka nebo večerní DJ sety. Pro možnost ochutnávat víno je nutné zakoupit degustační festivalovou sklenici.

V Šeříkovce zahraje česká legenda

Kdy: sobota 29. dubna od 20.00

Kde: KD Šeříkovka v Plzni

Za kolik: 780 korun

Proč přijít: Pražský výběr byl založený v roce 1976 klávesistou a zpěvákem Michaelem Kocábem. Na začátku 80. let kapela přistoupila k celkové změně stylu a je označována jako jedna z nejvýznamnějších skupin rockové nové vlny u nás. A přes několik pauz, například zákaz činnosti v 80. letech 20. století, hraje dodnes, prakticky v nezměněné sestavě. Jako host vystoupí americká trojice Gravity.

Precedens vystoupí v Urbexu

Kdy: sobota 29. dubna od 20.00

Kde: Urbex club, Plzeň

Za kolik: 380 korun v předprodeji, 450 korun na místě

Proč přijít: Kromě Pražského výběru zahraje v Plzni i další kapela, která se stala fenoménem v 80. letech, a to Precedens. Kapelu spoluzaložili Martin Němec s Janem Saharou Hedlem, kapela byla hodně známá v době, kdy v ní působila Bára Basiková, později se v ní objevil například i Petr Kolář nebo Iva Marešová. Nyní se Precedens vrací v zásadně omlazené sestavě s vynikajícím obsazením, kterému vévodí emotivní hlas zpěvačky Daniely Langrové a zahraje v klubu Urbex na Klatovské třídě.

Běžci se sejdou v Prazdroji

Kdy: pondělí 1. května od 9.00

Kde: nádvoří Plzeňského Prazdroje

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Možnost užít si zábavu, zazávodit si nebo se dozvědět novinky ze světa sportu a zdravého životního stylu nabídne Běžecký festival, který se uskuteční 1. května na nádvoří Plzeňského Prazdroje. Akce, kterou ve spolupráci s dalšími subjekty připravil spolek Rozběháme Česko slavící letos 10 let, přinese program pro děti, celé rodiny i ostřílené sportovce. Vstupné na festival je zdarma, a to včetně přednášek. Platí se jen za startovné na závody.

Čarodějnice budou rejdit i na sídlištích

Kdy: pátek 28. dubna od 16.30

Kde: Plzeň-Bory a Plzeň-Skvrňany

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Pálení čarodějnic je spojeno s nocí na 1. května, třetí plzeňský obvod si s ním ale o něco pospíšil. Čarodějnický rej pro rodiny s dětmi pořádá na Borech a Skvrňanech už v pátek 28. dubna od 16.30 hodin. Akce, kterou chce obvod připomenout lidové tradice, se koná ve vnitroblocích ulic Šimerova a Karla Steinera. Na Skvrňanech čeká na účastníky DJ, který zahraje oblíbené písničky, připraveny budou tvořivé dílničky a vystoupí žonglér. Na Borech je připravena pohádka a výtvarné tvoření. Zahraje kapela Semtex. Na obou místech bude oheň a občerstvení.

Na májku třeba do Křimic

Kdy: 30. dubna od 16 hodin

Kde: Plzeň-Křimice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Další z řady akcí v Plzni, které souvisí se stavěním májky a pálením čarodějnic, se uskuteční v neděli v areálu restaurace Roští v Plzni-Křimicích. Nebude chybět pořádná vatra, kde si děti zdarma opečou buřta a bude tu pro ně nachystán i zábavný doprovodný program. V 18 hodin začne retro diskotéka. Další akce pro děti, které se v Plzni chystají, najdete na webu plzenprodeti.cz.

V klášteře je street food piknik

Kdy: pondělí 1. května 10.00

Kde: klášter Chotěšov

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: V chotěšovském klášteře se na pondělí chystá další street food piknik. Nabídku skvělých pokrmů a dobrého pití doplní kulturní program s hudebními vystoupeními na hlavním pódiu či divadlem pro děti v klášterní zahradě.

Plzeň zve do Regensburgu

Kdy: sobota 29. dubna od 13.00

Kde: Regensburg

Za kolik: 300 korun

Proč přijít: Město Plzeň zve na jarní zájezd do bavorského Regensburgu, který se uskuteční v sobotu. Na programu je odpolední komentovaná prohlídka historického centra. Poté se účastníci přesunou do Říšského sálu tamní radnice, kde se odehraje koncert vážné hudby. Autobus z Plzně odjíždí ve 13 hodin z parkoviště v Truhlářské ulici, návrat je naplánován na večerní hodiny. Jízdenky je možné zakoupit v Turistickém informačním centru města Plzně, na náměstí Republiky 41 nebo přes portál Plzeňská vstupenka.

Chvojkovy lomy obsadí fanoušci bigbítu

Kdy: pondělí 1. května od 12.00

Kde: Chvojkovy lomy, Plzeň

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Jako každoročně bude i letos prvomájové odpoledne na otevřené scéně ve Chvojkových lomech v Plzni na Slovanech věnováno akci Milník času - bigbít. Jde o přehlídku amatérských kapel s důrazem na připomínku památky již nežijících plzeňských muzikantů. Skupiny vystoupí v pořadí Excalibur, Geronimo, Starý psi, Five Rivers Blues Band, Electric Therapy, Blues Not Death a Whitesnake Revival.

V Mariánské Týnici vystoupí francouzský soubor

Kdy: pondělí 1. května od 15.00

Kde: muzeum v Mariánské Týnice

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici a Folklorní soubor Úsměv pořádají koncert francouzského souboru Guingoi. Na programu jsou duchovní a světské zpěvy v Langue d'Oc jazyce a ve francouzštině, výtěžek z koncertu bude věnován Sbírce na zvonohru pro Mariánskou Týnici.

Začíná varhanní festival

Kdy: pondělí 1. května od 19.00

Kde: katedrála sv. Bartoloměje v Plzni

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: I tento rok připravuje Biskupství plzeňské a obecně prospěšná společnost Ars Christiana Plzeňský varhanní festival. Posluchači se opět mohou těšit na varhanní koncerty i výstavu o varhanách. Šestnáctý ročník otevře v pondělí v katedrále sv. Bartoloměje Gedymin Grubba z Polska.

DOMAŽLICKO

Připomenou si konec války a osvobození

Kdy: neděle 30. dubna od 14.00

Kde: Hostouň, Bělá nad Radbuzou

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Vzpomínkovou slavnost zahájí pietní akt před budovou bývalého hřebčína v Hostouni. Program vzpomínky zpestří vokální soubor Singtet z Horšovského Týna. Do Bělé nad Radbuzou se oslavy konce druhé světové války a osvobození přesunou z Růžova. Na bělském náměstí bude od 17 hodin uspořádán pietní akt u pomníku padlým, který doprovodí ukázka vojenské techniky. Od 18.45 hodin se v městské stodole představí dětské mažoretky z Bělé, po nich známá skupina Fešáci a na závěr kulturního programu Anonymm country. Celá vzpomínková slavnost v Hostouni a Bělé nad Radbuzou se uskuteční za účasti řady hostů. Mezi nimi budou zástupci US Army, 2. kavalérie Stryker (2nd Stryker Cavalry Regiment) a Military Car Clubu Plzeň.

Charitativní bazárek pomůže pejskům

Kdy: od 29. dubna do 1. května

Kde: hotel Šumava, Horšovský Týn

Za kolik: vstup zdarma

Proč přijít: Charitativní bazárek na podporu opuštěných pejsků pořádá útulek pro psy Tlapky v naději. K prodeji bude oblečení, knihy, hračky, domácí a kuchyňské potřeby, chovatelské potřeby, kosmetika, bižuterie, boty, kabelky, bytové doplňky a mnoho dalšího. Výtěžek bude použit na chod útulku a péči o útulkové psy. Přijít můžete o víkendu od 9.30 do 12 hodin a v pondělí od 15 do 18 hodin.

Slet čarodějnic

Kdy: neděle 30. dubna od 15.00

Kde: prostranství za kinem, Horšovský Týn

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Opět po roce přichází den určený čarodějnicím všeho druhu. V Horšovském Týně připravili pro účastníky sletu bohatý program. Budou se vařit elixíry a lektvary, připravena je čarodějnická módní přehlídka, taneční show „Hejbni kostrou“ či salón šerednosti. Chybět nebude čarodějnické krákání nebo lekce Xichtologie. Vyrábět se budou čarodějnice a samozřejmě se můžete těšit na čarodějnický oheň, takže buřty s sebou. Občerstvení je zajištěno.

KLATOVSKO

V Hoštičkách zahraje PLÁN B

Kdy: sobota 29. dubna od 21.00

Kde: KD Hoštičky

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: Do kulturního domu v Hoštičkách zamíří v sobotu zejména příznivci pop-rocku. Vystoupí tu kapela PLÁN B, která se po dvou letech opět vrátila na hudební scénu a pro své fanoušky chystá nálož svých největších hitů. Samozřejmě se fanoušci mohou těšit i na skvělé novinky.

Pohádkový les na Hejně

Kdy: pondělí 1. května od 14.00

Kde: Vrhaveč, osada Hejno

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Osadníci z Hejna ve spolupráci s obcí Vrhaveč zvou všechny zájemce do pohádkového lesa. Jeho brány se otevřou v pondělí ve 14 hodin a zavřou v 18 hodin. Začátek trasy je na vlakovém nádraží Klatovy-Luby. A co vás čeká? Především 1,8 km dlouhá trasa pohádkovým lesem, na které budete řešit pohádkový kvíz, proto je nutné přibalit s sebou tužku. Připravena jsou pohádková zastavení s úkoly a pro účastníky i diplomy a medaile. Zakoupit si můžete i drobné občerstvení. Přijďte klidně v pohádkovém přestrojení. Na akci se dopravíte vlakem, popřípadě dorazte pěšky, parkování aut je velmi omezené z důvodu stavby obchvatu.

Čarodějnice 2023

Kdy: neděle 30. dubna od 15.00

Kde: před květinkou na náměstí v Nýrsku

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Po dlouhé pauze se na náměstí v Nýrsku opět otevře přistávací plocha všem čarodějnicím a čarodějům. Dodržujte letový plán - začátek v 15 hodin. Pro gurmány je připraveno ohniště - špekáčky či netopýry vlastní. Čeká vás veselé odpoledne plné zábavy a her. Dobrou náladu, smysl pro humor a toleranci s sebou. Za nepříznivého počasí se akce nekoná.

ROKYCANSKO

Muzeum na demarkační linii otevírá

Kdy: sobota 29. dubna

Kde: Rokycany

Za kolik: 190 korun

Proč přijít: Poprvé v letošním roce se v sobotu otevře Muzeum na demarkační linii v Rokycanech. Největší nestátní vojenské muzeum v České republice bude do konce června otevřeno jen o víkendech a o svátcích.

V Borku se bude hrát famfrpál

Kdy: neděle 30. dubna od 15.00

Kde: hřiště Borek

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Na hřišti v Borku se na neděli chystá 2. ročník turnaje ve famfrpálu. Registrace účastníků a vysvětlení pravidel začne v 15 hodin, od 16 hodin je na plánu turnaj smíšených družstev. Připraveny jsou doprovodné soutěže v deskových hrách, pro děti pak malování na obličej a buřt zdarma.

TACHOVSKO

Filipojakubská noc aneb Rej čarodějnic

Kdy: neděle 30. dubna od 15.00

Kde: zahrada Muzea Českého lesa, Tachov

Za kolik: 50 korun

Proč přijít: Zábavné odpoledne nejen pro děti je připraveno na zahradě Muzea Českého lesa. Můžete se těšit na hry, vystoupení zájmových útvarů DDM Mraveniště Tachov, hudbu v podání folklorního dudáckého souboru Tachovský Kolowrátek nebo kapely Wyjou. Na hranici shoří čarodějnice a opékat se budou buřty. Prezentovat svoji činnost bude psí útulek U Šmudliny Tachov, Hospic Západ, z. s., Lukostřelecký klub Tachov - malí i velcí si budou moci vyzkoušet střelbu na cíl. Občerstvení zajištěno, čarodějnické převleky vítány. Od pátku do pondělí bude v Knížecí aleji připravena Čarodějnická procházka s tajenkou. Projít si ji můžete kdykoli, za vyluštění tajenky dostanete sladkou odměnu.

Čarodějnice se slétnou i v Plané

Kdy: neděle 30. dubna od 16.00

Kde: Městský park Planá

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Čarodějnický slet naplánovali i v Plané. Od 16 hodin v Městském parku u sochy zvonu a zvonice se můžete zapojit do výroby košťat a projít čarodějnickou cestu. O hodinu později budou v Městském parku u stodoly připraveny zábavné hry a soutěže pro děti, fotokoutek a čarodějnický oheň. Pokud přijdete v kostýmech čarodějnic a čarodějů, bude to fajn.