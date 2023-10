V nabídce pro tento víkend je v Plzni Pilsner Fest, Noc vědců, koncert XIII. století či Den otevřených dvěří e Škoda JS, v Sušici bazar na pomoc opuštěným kočkám, v Rokycanech vínování, tady okresem projedou při orientační jízdě veterány, a na Krasíkov na Tachovsku se vrací Slavnosti jablek.

Pilsner Fest 2022 – 180. výročí uvaření první várky světoznámého plzeňského ležáku si v pivovaru po dvouleté odmlce připomněly tisíce návštěvníků. Kromě ochutnávek piv a prohlídek pivovaru na ně čekaly koncerty a také třeba škola čepování. | Foto: Deník/Filip Nekola

PLZEŇSKO

V Prazdroji se koná Pilsner Fest

Kdy: pátek 6. od 16.00 a sobota 7. října od 13.30

Kde: areál Plzeňského Prazdroje

Za kolik: předprodej 240 korun, na místě 270 korun

Proč přijít: Brány plzeňského pivovaru se i letos otevřou hudbě, kultuře, dobrému jídlu a všem, kdo mají rádi plzeňské pivo. V pátek a sobotu 6. a 7. října se koná Pilsner Fest, tedy tradiční oslava výročí uvaření první várky Pilsner Urquell. V pátek v 16 hodin zahájí festival pop punková kapela Vypasná fiXa. Nasledovat ji budou kapely Queens of Bohemia, Hookers and Covers a Polemic. Páteční program zakončí progresivní elektronická hudba s rapem v podání Nobody Listen od 23 hodin. Sobotní hudební scénu zahájí ve 13.30 popový zpěvák s přesahem do R&B Sofian Medjmedj. V 15.30 navazuje muzikál Green Day’s American Idiot v podání plzeňského divadla. Následně si můžete užít koncerty kapel J.A.R., Tata Bojs a závěr celého festivalu můžete protančit s kapelou MIG21.

Univerzita bude patřit Noci vědců

Kdy: pátek 6. října od 18.00 do 22.00

Kde: kampus ZČU Plzeň

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Co se odehrává v myslích vědkyň a vědců? A co za dveřmi jejich laboratoří? Věda někdy může být tajemná, ovšem v pátek to v kampusu Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) tak úplně platit nebude. ZČU se opět připojí k akci Noc vědců, jejímž tématem je letos právě Tajemství, a názorně ukáže, že právě díky vědě lze tajemné jevy pochopit. Vedle univerzity se Noc vědců koná také v plzeňské pobočce Hvězdárny v Rokycanech. Více na webu nocvedcu.cz.

V Šeříkovce zahraje XIII. století a Interitus

Kdy: pátek 6. října od 20.00

Kde: KD Šeříkovka v Plzni

Za kolik: 410 korun v předprodeji, 490 korun na místě

Proč přijít: Gotický svátek vypukne v Šeříkovce v Plzni na Slovanech, která se stane další zastávkou legendární kapely XIII. století na jejím veleúspěšném tažení republikou. Přiveze opět spoustu hitů jako Nosferatu, Elizabeth, úspěšný cover Karnevalu od Olympicu či novější Evropu. A také představí novou klávesistku. Jako host vystoupí plzeňský Inteirtus, který letos po dlouhé době vydal novou desku.

BE2CAN představí to nejlepší z filmových festivalů

Kdy: čtvrtek 5. - sobota 7. října

Kde: Moving Station, Plzeň

Za kolik: 160 korun

Proč příjit: Atmosféru, která panovala na nejprestižnějších filmových festivalech v Berlíně, Cannes a Benátkách, mají filmoví fanoušci možnost okusit od čtvrtka do soboty v kulturním centru Moving Station na BE2CAN. Během tří dnů zhlédnou výběr toho nejlepšího, co festivalová Evropa letos přinesla. Více na be2can.cz.

Den zvířat se bude slavit s plyšáky

Kdy: sobota 7. října od 13.00 hodin

Kde: ZOO Plzeň

Za kolik: dle ceníku zoo

Proč přijít: Program v Zoologické a botanické zahradě města Plzně nazvaný Hravý podzim pokračuje první říjnovou sobotu oslavou Mezinárodního dne zvířat soutěžním odpolednem pro celé rodiny. Vyvrcholí ve 14,30 hod. srazem plyšových zvířátek s cenami pro ty nejzajímavější a generálkou na zápis do české knihy rekordů. Přijďte proto s plyšáky! Akce začne před Tropickým pavilonem ve 13.00 a potrvá do 17.0. Ani tentokráte nebude chybět oblíbená naučná stezka. V neděli se pak bude na statku Lüftnerka v zoo konat Den hospodářských zvířat s chovateli a ukázkami z chovatelských oborů.

Haydnovy slavnosti uzavře koncert na Kozlu

Kdy: pátek 6. října od 19.00

Kde: jízdárna zámku Kozel

Za kolik: 350 korun

Proč přijít: Na závěr 31. ročníku festivalu Haydnovy hudební slavnosti se představí violoncellista Martin Ondráček spolu s Karlovarským symfonickým orchestrem pod taktovkou Jakuba Kydlíčka. V krásném prostředí jízdárny na zámku Kozel zazní program obsahující díla Antonína Dvořáka a Josepha Haydna.

Ornitologové zvou na procházku

Kdy: sobota 7. října od 8.30

Kde: sraz na hrázi Boleveckého rybníka v Plzni

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Záchranná stanice živočichů DESOP v Plzni zve na ornitologickou vycházku. Sraz je v sobotu v 8.30 na hrázi Boleveckého rybníka v Plzni, součástí bude ukázka odchytu a kroužkování ptáků v lokalitě U Pecihrádku (od 9 do 11 hodin), cíl je přímo ve stanici v Zábělské 75, kterou mohou zájemci navštívit i samostatně od 11 do 16 hodin. Vhodnou výbavou na vycházku je dalekohled a pevnější obuv, kočárek není překážkou.

Škoda JS zve do svého areálu

Kdy: sobota 7. října od 9.00 do 18.00

Kde: areál Škoda JS

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Zažít na vlastní kůži fascinující svět jaderné energetiky a nakouknout do zákulisí výroby dílů pro jaderné elektrárny mohou v sobotu návštěvníci Dne otevřených dveří Škoda JS ve výrobním areálu v Bolevci. Čekají je nejen prohlídky areálu a výroby, ale také bohatý program pro malé i velké po celý den - zábavné pokusy, zážitkové expozice, virtuální realita, umělecká vystoupení, hudba, fotokoutek nebo autogramiáda hokejistů HC ŠKODA Plzeň. Ve 12.30 vystoupí speciální host YouTuber Karel Kovář alias Kovy.

Plzenecká železnice bude v provozu

Kdy: sobota 7. října od 10.00 do 17.00

Kde: Starý Plzenec

Za kolik: dobrovolné vstupné

Proč přijít: Jedním z kontrolních stanovišť Orientační jízdy veteránů Rokycanskem bude areál Pionýrské železnice ve Starém Plzenci, kam budou posádky zajíždět mezi 10. a 13. hodinou. Železnice přitom bude otevřena i pro veřejnost, po 13. hodině pro ni bude k dispozici i ruční drezína.

Ochotníci zahrají komedii

Kdy: pátek 6. října od 19.30

Kde: KD Dvorec

Za kolik: 130 korun

Proč přijít: Divadelní spolek Plánice uvede v KD Dvorec u Nepomuka komedii Rudolfa Trinnera Agentura Drahoušek. Díky představení dostanou diváci příležitost být svědky (ne)běžného chodu rodinného podniku, zabývajícího se sňatkovým byznysem. Vstupenky na místě.

V galerii je nová výstava

Kdy: do 3. března 2024

Kde: Masné krámy, Plzeň

Za kolik: 70 korun

Proč přijít: Širokou škálu inspirací biblickým textem Zjevení sv. Jana, zvaným Apokalypsa, ve výtvarném umění, hudbě a literatuře v českých zemích od středověku až do současnosti prezentuje nová výstava Západočeské galerie „… A viděl jsem nové nebe a novou Zemi…“ v Masných krámech v Plzni. Kromě výtvarných děl českých, ale i zahraničních umělců, která se z různých příčin dostala na území českých zemí, obsahuje speciální linku, věnovanou literatuře a hudbě okruhu českého undergroundu 70. a 80. let 20. století.

DOMAŽLICKO

Přijďte pouštět draky

Kdy: sobota 7. října od 15.00

Kde: louka pod koupalištěm, Poběžovice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Chyťte vítr do plachet a užijte si pravý podzim s drakem nad hlavou, zvou MKIS a SDH Poběžovice. Drakiáda se koná v sobotu na louce pod koupalištěm. Zváni jsou nejen děti, ale samozřejmě i dospěláci. Bude připraveno ohniště na opékání buřtů a zajištěno občerstvení.

Dámskou čtyřhru sehraje Spolek Kašpar

Kdy: neděle 8. října od 19.00

Kde: MKS Domažlice

Za kolik: 380 korun

Proč přijít: V Domažlicích jste zváni do divadla. Dámská čtyřhra měla premiéru před devíti lety v Kanadě. Ve Spolku Kašpar ji jako režiséři nastudovali Jakub Špalek s Barborou Maškovou. V inscenaci hrají Ilona Svobodová, Eva Elsnerová, Monika Zoubková a Jitka Nerudová. Tentokrát půjde o „netradiční golfovou partii“, jak je charakterizována hra současného kanadského dramatika Norma (či Normana) Fostera.

Kam se v Tejně chodilo na pivo

Kdy: neděle 8. října od 14.00

Kde: sraz před Informačním centrem v Horšovském Týně

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Kam se v Tejně chodilo na pivo? Luděk Thomayer vás v neděli vezme na vycházku po dávno či nedávno zaniklých hotelech, hostincích a restauracích v Horšovském Týně.

KLATOVSKO

Charitativní bazar pro kočky bez domova

Kdy: od pátku 6. října do neděle 8. října, pátek a sobota od 9.00 do 17.00, v neděli do 12.00

Kde: PDA, Pod Stráží 89, Sušice

Za kolik: vstupné neuvedeno

Proč přijít: Velký výprodej oblečení, doplňků, časopisů, tašek, batohů, bižuterie, hraček, domácích potřeb, dekorací a mnohého dalšího se koná v PDA v Sušici. Celý výtěžek z prodeje bude použit pro potřeby kočičího útulku v Sušici.

8. Šumavské štrůdlování

Kdy: sobota 7. října od 14.00

Kde: Dům sv. Vintíře, Dobrá Voda

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Pokud máte rádi štrůdl, můžete se zapojit či jen zúčastnit Šumavského štrůdlování. Ve 14.00 se začnou přijímat soutěžní záviny, o dvě hodiny později budou vyhodnoceny nejlepší. Předsedkyní komise bude herečka Zdeňka Žádníková Volencová. V kostele bude připraven i doprovodný program, Vintířova kavárnička a chybět nebude samozřejmě ochutnávání štrůdlů. Pro ty nedávno narozené, kteří zatím sami žádný neupečou, je připravena soutěž o nejdelší jablečnou slupku.

Beseda se spisovatelkou Lucií Oudovou

Kdy: pátek 6. října od 18.00

Kde: knihovna, Kolinec

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Knihovna v Kolinci zve všechny zájemce na besedu s autorkou knih o Šumavě Lucií Oudovou. Návštěvníci budou mít možnost si knihy na místě i zakoupit a autorka vám je určitě i ráda podepíše.

Den tradiční potraviny

Kdy: sobota 7. října od 10.00

Kde: skanzen Chanovic

Za kolik: 60 korun, děti do výšky 130 cm zdarma

Proč přijít: Malý farmářský trh místních pěstitelů, nabídka vítězných produktů krajské soutěže regionální potravina, ochutnávka a prodej výrobků Řeznictví a uzenářství Herejk. To nabízí Den tradiční potraviny v Chanovicích. Připraven je i doprovodný program – pohádka, hudba, výstava, lukostřelba, zpřístupnění rozhledny, volná prohlídka skanzenu a expozic zámeckého areálu.

Nýrské posvícení

Kdy: sobota 7. října až neděle 8. října, po celý den

Kde: Nýrsko

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Nýrsko o víkendu ovládne pouťové veselí. Na náměstí si všichni mohou užít pouťové atrakce, nakoupit si ve stáncích s řemeslnými výrobky. Svaz zahrádkářů připravil výstavu ovoce, zeleniny a květin, Svaz chovatelů zase výstavu drobného zvířectva. V sobotu večer je na programu pouťová zábava v KD-DDM, k tanci a poslechu hraje Duo Jíša.

35 let kapely Asmodeus

Kdy: pátek 6. října od 20.00

Kde: kavárna KD Družba, Klatovy

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Nejstarší klatovská metalová kapela Asmodeus právě slaví 35 let na scéně a při té příležitosti vydává své deváté řadové album Pobřeží královny Marie. Křest chystá v kavárně kulturního domu v Klatovech. Na výroční koncert spojený se křtem nového alba má kapela pro návštěvníky připraveno několik překvapení. Hostem večera bude kapela Anteater.

ROKYCANSKO

Na náměstí bude Rokycanské vínování

Kdy: sobota 7. října od 13.30

Kde: Masarykovo náměstí, Rokycany

Za kolik: zdarma, degustační sklenička 100 korun

Proč přijít: Město Rokycany Rokycanské vínování. Akce na Masarykově náměstínabídne nejen nabídku kvalitních vín z Čech a Moravy od osmi vinařů, ale také hudební vystoupení. Program zahájí ve 13.30 Malá muzika orchestru lidových nástrojů Plzeňského kraje. Od 15 hodin se mohou těšit návštěvníci na cimbálovou muziku Gromba a festival zakončí koncert skupiny Světlo pop-rock od 18.30 hodin. Festival končí ve 20 hodin.

Veterány vyrazí z Kamenného Újezda

Kdy: sobota 7. října od 7.30

Kde: Kamenný Újezd

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Přes 130 posádek s veteránskými vozidly je přihlášeno na 29. Orientační jízdu Rokycanskem. V Restauraci Pod jasanem v Kamenném Újezdu zahájí akci výstava veteránů od 7.30, v 9.30 vyrazí na 85 kilometrů dlouhou trať první vozidlo. Vyhlášení výsledků je plánováno na 16.30.

TACHOVSKO

Slavnosti jablek na vrchu Krasíkov

Kdy: sobota 7. října od 10.00

Kde: vrch Krasíkov

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Řemeslný jarmark, jablečné dobroty, moštování, regionální potraviny, písničkáři i akrobati, pouliční divadlo či výtvarné dílny. Představí se místní spolky a neziskové organizace, destinace Český Západ. Slavnosti jablek se z Bezdružic letos přesouvají zpět na vrch Krasíkov a organizátoři by jim rádi vrátili komunitní charakter.

Výlov Výrovského rybníka

Kdy: sobota 7. října od 6.30

Kde: Výrovský rybník

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Začínají podzimní výlovy rybníků. Na Stříbrsku se jako první bude lovit ten Výrovský. Ačkoli prodej ryb tentokrát nebude možný, stříbrští rybáři vás v čase od 6.30 do 13.30 zvou na nevšední podívanou.

Den ve znamení dýní

Kdy: pátek 6. října od 10.00

Kde: KAT, Pivovarská 281, Tachov

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Komunitní centrum KAT a MAS Zlatá cesta pořádají akci Dýněnka. Jedná se o výstavu dětské amatérské tvorby a výstavu dýní. Doprovodný program: umělecké dlabání dýní, kolektivní malování na plátno, výroba vlastních placek, ochutnávka podzimního čarování.