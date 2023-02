Výstava Czech RepuBrick v Depu

Kdy: do 26. února

Kde: DEPO 2015, Plzeň

Za kolik: od 150 korun

Proč přijít: Kostky z legendární stavebnice LEGO už dávno nepatří jen do dětského pokoje. Na to, co vše se dá z této legendární stavebnice postavit, se můžete přijít podívat na výstavu CzechRepubrick do DEPO2015 v Plzni. Uvidíte tu například obří stavbu školy čar a kouzel v Bradavicích. V sobotu a v neděli je otevřeno od 10 do 18 hodin, stejně tak i celý příští týden, kdy jsou v Plzni jarní prázdniny. Vzhledem k omezené kapacitě, je vstup organizovaný po časových slotech, vstupenky jsou v prodeji na plzenskavstupenka.cz.

Masopustní zabijačka na Doubravce

Kdy: sobota 11. února, 9.00 – 17.00.

Kde: Habrmannovo nám., Plzeň

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Den plný zabijačkových dobrot a doprovodného programu připravil na sobotu čtvrtý plzeňský obvod na Habrmannově náměstí v Plzni na Doubravce. Masopustní průvod za doprovodu živé muziky vyrazí v 10 hodin od přístřešku v parku Potoční, kde bude sraz. Na místě bude od už od 9 hodin připraveno pro děti malování na obličej. Průvod pak bude pokračovat do Habrmannova parku, kde bude připravena zabijačka a další lákadla.

V Šeříkovce zazpívá Adam Ďurica

Kdy: pátek 10. února od 20.00

Kde: KD Šeříkovka, Plzeň

Za kolik: 490 korun

Proč přijít: Mandolína, Neľutujem, Spolu, Naše hriechy nebo Zatancuj si so mnou! To jsou velké hity slovenského zpěváka Adama Ďurici, který se v pátek 10. února představí se svojí kapelou v Kulturním domě Šeříkovka v Plzni na Slovanech. Jako předskokan jednoho z nejúspěšnějších slovenských interpretů posledních let vystoupí Michal Kindl, který letos vydal svoji druhou autorskou desku Loutka devátá.

Rockový večírek v Hospodě Tachovská

Kdy: sobota 11. února od 20.00

Kde: Hospoda Tachovská, Plzeň

Proč přijít: Hospoda Tachovská na konečné tramvaje č. 1 v plzeňském Bolevci zve v sobotu 11. února na rockový večírek. Od 20 hodin se na pódiu vystřídají dvě party z Plzně: metaloví Hi–Fly a Rezatý Rakety, které svou tvorbu označují jako neprogresivní bigbeat. Návštěvníci se mohou těšit i na speciálního hosta.

Klatovsko

Koncert irské a swingové kapely

Kdy: pátek 10. února od 19.00

Kde: Kino Sušice, Sušice

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: V rámci hudebního večeru vystoupí v prostorách Kina Sušice skupiny Paddy´s Bangers a Karavana Swingers Band. Kapela Paddy's Bangers je skupina pěti mladých hudebníků ze šumavské Sušice hrající především irskou lidovou hudbu. Vznikla koncem roku 2016 jako parta dobrých přátel společně vyrůstajících v Sušickém dětském sboru. Oproti tomu kapela Karavana Swingers Band pochází také za Sušice, ale zaměřuje se na swingovou hudbu. Krom toho na koncertě zazpívají operní pěvci Viktor Bezkorovainyi a Jevhen Šokalo a jako hosté vystoupí Josef Baierl, Michael Tarant a Jiří Zelený. Večerem návštěvníky provedou Karel Sedlecký a Dan Nakládal.

Prohlídka architektury Klatov

Kdy: sobota 11. února od 14.00

Kde: Klatovy

Za kolik: 83 korun

Proč přijít: Koná se komentovaná prohlídka vybraných výtvarných realizací ve veřejném prostoru Klatov se sochařem Pavlem Karousem. Sraz účastníků je naplánovaný před Galerií Klatovy/Klenová na náměstí Míru v Klatovech. Prohlídka bude zakončena v Kulturním domě Družba, kde následně proběhne přednáška o architektuře a výzdobě kulturních domů v době reálného socialismu

Domažlicko

Divadelníci vystoupí ve Kdyni

Kdy: sobota 11. února od 19.00

Kde: Kino Kdyně, Kdyně

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: Ochotnický spolek při SDH Černíkov "Černoch" zahraje divadelní komedii Marie Janíčkové Bezkontaktní ženy. Někdo nepojmenovaný se pokouší převzít moc. Skupuje půdu a zemědělské podniky. Poslední malá farma, kde pracuje několik manželských párů, stále odolává nátlaku a lukrativním nabídkám. Lobbisté se snaží farmu všemožně poškozovat, a dokonce vyšlou svého člověka, jenž má za úkol rozrušit farmu zevnitř. Muži z vedení farmy podlehnou. Ženy však chtějí farmu zachránit a po vzoru antických hrdinek vyhlásí mužům válku. Dokud nezruší smlouvu o prodeji, budou jim odpírat manželský sex. Jak boj dopadne se můžete přijít již podívat v sobotu 11. února.

Masopustní průvod projde Pocinovicemi

Kdy: sobota 11. února od 13.00

Kde: Pocinovice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Období masopustů, tedy období mezi Vánocemi a postní dobou, je opět tady. K masopustu neodmyslitelně patří i zabijačky, soutěže o nejlepší masopustní masku, sousedské zábavy a samozřejmě průvody maškar. Právě ten se bude konat i v Pocinovicích, kde je sraz účastníků naplánovaný na 12.15 v předsálí, masky budou k dispozici. Na cestu se od sálu kulturního domu vydá procesí ve 13 hodin. K tanci a poslechu bude vyhrávat muzika

s názvem Kdo má čas band. Akce bude zakončena posezením v místní restauraci, občerstvení zajištěno.

V Tlumačově chystají Hasičský bál

Kdy: sobota 11. února od 20.00

Kde: KD Tlumačov

Proč přijít: Tuto sobotu pořádá Sbor dobrovolných hasičů Tlumačov Hasičský bál. Začátek je ve 20 hodin v kulturním domě v Tlumačově, zahraje dechová hudba z Chodska – Dupalka. Účastníky čeká bohatá tombola i dámská volenka, hasičský stejnokroj vítán.

Rokycansko

Zbiroh pořádá prohlídky

Kdy: pátek 10. února od 18.00

Kde: Zbiroh

Za kolik: dospělí 250 korun, senioři a studenti 150 korun, děti 6 až 15 let 80 korun

Proč přijít: Přijďte ve večerních hodinách prožít příběh dávných majitelů od Přemysla Otakara II. až po šlechtický rod Colloredo - Mannsfeldů. Návštěvníci uvidí dobově laděné salonky s unikátními exponáty, zdánlivě nekonečnou hradní studnu a na závěr navštíví překrásnou barokní kapli Nanebevzetí Panny Marie, kde se nacházejí nádherné nástěnné malby. Rezervace míst nutná a to buď na pokladna@zbiroh.com nebo na telefonním čísle 602 527 632.

Na maškarním budou piráti

Kdy: neděle 12. února od 15.00

Kde: Zbiroh

Za kolik: dospěli 50 korun a děti 30 korun

Proč přijít: Dětské maškarní pirátské odpoledne se bude konat v multifunkční sál Městského úřadu ve Zbirohu. Z důvodu omezení kapacity sálu je nutné si lístek na akci koupit předem v Koloniálu Ilona Tupá. Všechny děti s maskami laděnými do pirátského duchu si užijí plno zábavy, soutěží a veselých písniček.

Tachovsko

V restauraci zahraje kapela Epigon

Kdy: sobota 11. února od 20.00

Kde: Konstantinovy Lázně

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Hudební skupina Epigon, založená v roce 1999, hraje českou a světovou populární hudbu od padesátých let až do současnosti, trochu country a špetku dechovky. Taneční večer doprovodí známými evergreeny a hity, při kterých dlouho nevydržíte jen sedět. Koncert se odehraje v restauraci Piano v Konstantinových Lázních.

V Záchlumí připravili maškarní rej pro děti

Kdy: sobota 11. února od 15.00

Kde: Záchlumí

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Dětský maškarní ples je připravený v Obecním domě v Záchlumí. Všichni příchozí se mohou těšit na zábavu a hry s klauny Dádou a Lálou. Chybět tady nebude ani malování na obličej. Součástí programu bude také dětská diskotéka. Pro všechny děti v maskách je připraveno překvapení.