Na stavu staré, hojně používané lávky zajišťující přístup ke hřbitovu i na Stráň, se podepsal zub času. „O rekonstrukci nebo případné výměně přemostění přes Klabavu jsme vedli jednání pět let. Ovšem až loni se podařilo vyčlenit finanční prostředky,“ uvedl starosta Rokycan Václav Kočí. Odborníci zjistili, že původní kovové díly byly zasažené hloubkovou korozí. Oprava by byla neekonomická, proto byla zvolena nová konstrukce.

Smlouva byla podepsána loni v říjnu s tím, že na realizaci je jeden rok. Původní harmonogram byl stanoven do 15. srpna, ale firma předpokládala ukončení do konce června. „Nemohli jsme ale počítat se zdražením železa a jeho nedostatkem. Výpalky z Vítkovic se opozdily, takže naši dodavatelé ocelové konstrukce ze společnosti Cirmon to neměli jednoduché,“ vyjádřil se Mário Natšin z firmy Hobst. Její pracovníci na jaře původní lávku demontovali.

Transportu nové lávky z Mělníka se ujali odborníci z APB Plzeň. „Souprava měří 54 metrů a vlastní most je o třináct metrů kratší a 4,4 metru široký. Kolegům trval přesun sedm hodin,“ hlásil Tomáš Reichelt. Pak už přišel na řadu obří jeřáb a usazení prakticky do původní polohy s milimetrovou přesností. Čtvrteční pokračování prací se týkalo důkladného zabetonování a terénních úprav.