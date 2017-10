To jsou oni – noví poslanci za Plzeňský kraj

Plzeňský kraj - V dolní komoře parlamentu budeme mít znovu jedenáct zástupců: pět je z hnutí ANO, dva z ODS a po jednom poslanci za ČSSD, SPD, komunisty a Piráty.

Jana Levová (SPD) a Karla Šlechtová (ANO)Foto: Deník / redakce

Jedenáct tváří ze šesti různých stran. Tak vypadá nové složení zákonodárců z Plzeňského kraje. A šest z nich je ve Sněmovně nováčkem.

Plzeňský kraj má z celé republiky po Karlovarském kraji nejvyšší procentuální zastoupení žen, do Sněmov-ny se jich dostalo pět. Nej-mladším zástupcem kraje se stala podnikatelka Barbora Kořanová, nejstarší Miloslava Rutová (obě ANO), která obhájila poslanecký mandát. Věkový průměr všech zvolených poslanců v kraji je 47,4 roku. Pojďme si nyní jedenáct krajských zákonodárců blíže představit.

Karla Šlechtová

Dosavadní ministryně pochází z Karlových Varů, v Plzni vystudovala ekonomii na Západočeské univerzitě. Od podzimu 2014 je v čele ministerstva pro místní rozvoj, kandidovala jako nestraník.

Před volbami kritizovala systém agenturního zaměstnávání. „Personální agentury dokonce nabírají už učně, tak moc chtějí pracovní sílu. Ti pak ani nedostudují,“ řekla s tím, že je třeba zpřísnění pravidel.





Jan Volný

58letý vystudovaný zootechnik obhájil post ve Sněmovně. Dlouhá léta žije v Chodové Plané na Tachovsku, kde byl místostarostou i starostou. Je krajským zastupitelem. Dva roky byl místopředsedou hnutí ANO.

Volný je velkým obhájcem EET. „Je to postavené ve prospěch všech obchodníků, od největších po nejmenší. Nejde o šikanu, nebude to zásadní zvětšení nákladů ani pracnosti,“ tvrdil před jejím spuštěním.





Miloslava Rutová

Pochází z Karlovarska, vystudovala speciální pedagogiku, je kinezioložka. Dvakrát neúspěšně kandidovala do Senátu. Poslankyní se stala po rezignaci Josefa Vozdeckého v lednu 2016, nyní mandát obhájila.

„Ženy jsou natolik schopné, aby mohly zastávat důležité funkce i bez kvót. I ve světě politiky, který byl dříve výhradně mužskou záležitostí, se ženy čím dál více dokáží prosadit samy,“ prohlásila pro Deník.





Barbora Kořanová

Vystudovala právnickou fakultu, ale podniká v oboru design interiérů. Od roku 2014 je zastupitelkou plzeňské čtvrti Slovany.

Před volbami 33letá Barbora Kořanová stejně jako většina politiků napříč stranami odmítla školné na veřejných vysokých školách. „Stát by měl umožnit občanům studovat,“ prohlásila. Zároveň dodala, že poslanec by měl vždy fungovat jako vyslanec regionu ve Sněmovně.





Kamal Farhan

Plzeňský rodák pracoval dvanáct let jako internista, později jako manažer. Od loňského ledna je 48letý lékař náměstkem ministra zdravotnictví.

„Budu podporovat kroky ministerstva, které povedou k prodloužení délky života,“ prohlásil krátce po svém jmenování Farhan. Také dodal, že si je vědom personální krize, která zasahuje nemocnice a projevuje se i v odlehlých venkovských oblastech.





Martin Baxa

42letý náměstek hejtmana i primátora pro kulturu je v politice patnáct let, čtyři roky vedl Plzeň jako primátor. Povoláním je učitel, stále učí na gymnáziu.

„ODS se stala nejsilnější demokratickou stranou v kraji. Ale celkový výsledek voleb nás naplňuje smutkem a obavami,“ řekl krátce po sečtení hlasů. Do Sněmovny se dostal díky preferenčním hlasům; zda post poslance přijme, se prý rozhodne do několika týdnů.





Ilona Mauritzová

Vysokoškolská pedagožka před 15 lety založila soukromou vysokou zdravotnickou školu, která dnes patří pod Západočeskou univerzitu v Plzni. 57letá Plzeňanka stojí v jejím čele.

„Plzeň má sice výhodnou polohu, má dobře obsazené průmyslové zóny, ale nabídla málo příležitostí pro skutečně kvalifikovanou práci, naopak montoven pro nekvalifikované dělníky je tu příliš,“ řekla před volbami Mauritzová.





Jana Levová

Čtyřicetiletá podnikatelka vede krajskou SPD od jejího založení loni v květnu. Rok je opoziční krajskou zastupitelkou a jako předsedkyně krajské sportovní komise se dle svých slov snaží o rozvoj sportů (včetně požárního) v obcích. Z pozice krajské předsedkyně SPD bojuje proti agenturnímu zaměstnávání cizinců.

Jana Levová před volbami prohlásila, že by i v případě úspěchu chtěla zůstat žít v Plzni.





Lukáš Bartoň

Povoláním strojař, výzkumník, který vede Zkušebnu provozní pevnosti a únavové životnosti na Fakultě strojní ZČU. 36letý Plzeňan kandidoval do Sněmovny za Piráty podruhé.

„S nadsázkou se dá říci, že u mnoha státních institucí nás nyní stojí udělat výběrové řízení dle zákona více, než kdybychom si to bez 'výběrka' koupili rovnou od nejdražšího dodavatele,“ řekl Bartoň o úskalí zákona o veřejných zakázkách.





Jiří Valenta

Pracoval jako vychovatel, lektor a sportovní instruktor; v roce 1989 působil čtyři měsíce jako příslušník Státní bezpečnosti. 51letý Valenta dvakrát neúspěšně kandidoval do Senátu, poslancem je od roku 2013. Byl také krajským zastupitelem.

„KSČM převezme roli lídra v levicové části politického spektra a její volební zisk odhaduji kolem 15–16 procent a počet křesel ve sněmovně na 38-40,“ prohlásil Valenta letos v červenci.



Milan Chovanec

Absolvent právnické fakulty, účastník tzv. 'lánského puče' a od ledna 2014 ministr vnitra. 47letý politik z Plzně stál tři roky také v čele kraje, půl roku je pověřeným předsedou ČSSD.

Chovanec tvrdí, že by se příští vláda měla postarat hlavně o zvýšení nástupních platů u bezpečnostních sborů. „Stále jsme v situaci, kdy nastupují do služby a pracují za dvacet tisíc korun. Je složité ty lidi získávat,“ řekl Chovanec.