Pavel Moulis funguje 365 dní v roce

Od dubna 1982 existuje v Rokycanech organizace Českého svazu ochránců přírody. O osm let později se stal jejím šéfem Pavel Moulis a v základně ve Švermově ulici se mu podařilo za pomoci kolegů takřka nemožné. Vybudovat záchrannou stanici živočichů, sídlo dětského oddílu, akreditované ekocentrum i realizaci programů ochrany biodiverzity. Což jsou zároveň čtyři pilíře činnosti nadšenců, kteří se pravidelně scházejí a vyrážejí do přírody nebo na zajímavé zájezdy. Zmíněnou zvířecí nemocnici s denním režimem modernizuje Moulis s přispěním dobrovolníků. A na zavolání vyjíždí dne i nocí za hendikepovanými živočichy. Ne vždy skončí záchrana šťastně, ale i to patří k řeholi předsedy organizace. Stihne kromě toho úzce spolupracovat s myslivci.