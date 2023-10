Oprava frekventované silnice ze Stupna na Plzeň vrcholí. Ochromen je zejména provoz nejen ve Stupně, ale také ve Všenicích a Střapoli.

Rozsáhlá investice pokračovala ve čtvrtek úpravou vpustí a přípravou na pokládku druhé vrstvy asfaltu v kompletním stupenském úseku od železničního přejezdu se závorami směrem na Všenice. Během víkendu tu motoristé mohou projet ke svým domům, ale pouze osobními vozidly. Přesto se dál doporučuje odstavení aut na vhodných parkovištích u nádraží nebo bývalého kina. Lidé z dolního Stupna mohou využít stezky od cementárny nebo z Březiny.

Od pátku 13. října je v plánu položení první vrstvy mezi Všenicemi a Střapolí, a to v celé šíří, takže komunikace bude neprůjezdná. Další harmonogram je následující: v pondělí 16. a v úterý 17. října pokládka asfaltu na polovině vozovky ve Stupně, od 17. do 20. 10. aplikace asfaltu od přejezdu za Stupnem do Střapole. Omezený průjezd na Plzeň bude obnoven nejdříve 23. října, protože se budou dokončovat sjezdy, krajnice, značení vozovky nebo sjezdy k čističce a mlýnu.

Zmíněné pondělí 23. 10. přinese další omezení. Zhruba čtyři týdny bude uzavřena silnice od benzinky v Břasích směrem do Radnic. Začíná se frézováním a 1. listopadu se počítá s položením první vrstvy asfaltu.