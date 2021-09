Odběrové centrum v areálu rokycanské nemocnice by mělo v tomto roce zaznamenat rekordní počet nových dárců krve.

Akce pro získání nových dárců se konala na náměstí v Rokycanech | Foto: Deník/Václav Havránek

„Zatím jich letos evidujeme přes šedesát. Pokud ale dorazí více než třicet lidí, kteří se závazně přihlásili během úterní akce na náměstí, bude to pro nás skvělé rozšíření už tak široké základny,“ připustila primářka oddělení Miroslava Padrtová. Případní zájemci mohou pochopitelně přijít také rovnou do odběrového centra, kde je provoz zajištěn v pondělí a čtvrtek, vždy od šesti do devíti hodin.