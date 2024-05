Co se děje na Rokycansku? Nabízíme další aktuality:

Železniční stanice v Radnicích. | Foto: Jaroslav Kreisinger

RADNICKO - Provoz na železniční trati z Radnic do Plzně utichl. Od 4. do 28. května je zde realizovaná mohutná oprava svršku a všechny spoje jsou nahrazeny autobusy. V Chrástu je zajištěn přestup cestujících do stanice Ejpovice.

ZBIROH - V úterý 7. května od 17 hodin se ve zbirožském Městském muzeu uskuteční vernisáž výstavy obrazů Kde domov můj. Nabídne až do 20. června díla krajinářů našeho regionu.

ROKYCANY - Slavnostní koncert k 50. výročí založení Dechového orchestru ZUŠ Rokycany se koná v pátek 10. května od 17 hodin v sále umělecké školy naproti nádraží. Účinkují FPS Big Band z Německa pod taktovkou Josefa Antoše a domácí dechový orchestr ZUŠ s dirigentem Petrem Brejchou.

PŘÍKOSICE - Nejen dříve narozeným je určeno v pátek 10. května od 18 hodin se tkání v příkosickém kulturním domě. Zahrají a zazpívají Václav Žákovec s Aničkou Volínovou.

ZBIROH - Speciální okruh Karla IV. královskými komnatami a gotickými prostory hradu láká v pátek 10. května od 19 hodin návštěvníky dominanty nad Zbirohem. Musí se však předem přihlásit: e-mail pokladna@zbiroh.com nebo telefon 602 527 632.