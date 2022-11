Do města na severu Rokycanska dorazily regionální i okresní policejní špičky. „Brdy, ale také Křivoklátsko nebo Berounka, to vše dělá z malého okresu atraktivní lokalitu. Proto jsme určili, že zřízení Pol Point v této oblasti má značný význam pro místní i turisty, kteří sem míří,“ uvedl krajský ředitel P ČR Jaroslav Vild. Na jeho slova navázal zbirožský starosta Josef Štícha: „Spoluobčané si už zvykli, že tu od 1. ledna 2013 není služebna obvodního oddělení, ale jen policejní stanice bez zajištění nepřetržité služby. Věřím, že zřízení Pol Pointu je pro Zbirožské i návštěvníky přínosem. Ušetří to čas, získají větší soukromí a budou mít možnost novinku využít až do 22. hodiny.“ Připomínáme, že sloučením obvodů před deseti lety vznikla stanice se sídlem v Radnicích.