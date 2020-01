Dramatický a zdlouhavý byl včerejší přesun tří zubrů z Milovic do prostoru na okraji Rokycan. Podnikatel Robert Beneš, který rezervaci o rozloze padesáti hektarů založil, vyhlížel netrpělivě příjezd samic. Dočkal se až před devatenáctou hodinou.

„Nakládka nebyla jednoduchá. Dámy musely být uspány a probudily se až v přepravních boxech,“ usmíval se Beneš. Od ministerstva obrany odkoupil zhruba čtyřicet hektarů bývalého vojenského cvičiště a dalších deset směnil s městem Rokycany. Mohutná zvířata z čeledi turovitých váží v „ženské“ podobě od 300 do 550 kilogramů a až za hluboké tmy se poprvé pohybovala v aklimatizační ohradě, která má něco málo přes hektar. Právě zde je mohou zájemci – pochopitelně v bezpečí za ohradou – spatřit do poloviny března. Pak se zubři přidají k šesti divokým koním, kteří jsou tu od konce října. „Prosperují a mají se úžasně k světu. Přibyli výrazně na váze,“ pochlubil se Beneš, který pro záchranu živočichů i obnovu plochy vynaložil nemalé prostředky. „Nejde o žádné evropské ani tuzemské veřejné prostředky. Všechno hradím výlučně z vlastní kapsy,“ dodal.

Kdysi proslulé a pak třicet let neudržované cvičiště leží na jižním okraji Rokycan. Prvním úkolem bylo jeho vyčištění. Protéká zde Rakovský potok, v němž žije rak kamenáč a co do výskytu obojživelníků jde o jedno z nejbohatších míst ve východní části Plzeňského kraje. Na území evropsky významné lokality se vyskytují také užovka obojková, skokan štíhlý, ropucha obecná nebo ťuhýk obecný. Ze vzácných druhů rostlin tam roste kosatec sibiřský, upolín nejvyšší nebo žluťucha lesklá.