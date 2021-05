Třicetiletá válka se týkala i Zbirožska, v muzeu o ní připravili výstavu

Do 27. června lze ve zbirožském muzeu navštívit výstavu, která návštěvníky zavede o 400 let zpět do krutých dob třicetileté války.

Výstava zbraní ze třicetileté války... | Foto: Deník/Václav Havránek

Městské muzeum Zbiroh ve spolupráci s Šermířskou a divadelní společností Gladius připravilo expozici, která představuje Mikroregion Zbirožsko v souvislosti s historickými událostmi, jakými bylo dobytí Plzně generálem Mansfeldem, bitva na Bílé hoře či tažení švédských vojsk Zbirožskem. Zbirožský zámek se v době pobělohorské proměnil ve vězení, městečko Zbiroh a okolní obce byly válkou velice postiženy, mnohé středověké vsi v tomto období zcela zanikly. FOTO: Oblíbený šumavský most je po 21 letech v dezolátním stavu Přečíst článek › S obávanými Švédy a jejich generálem Banérem se pojí několik pověstí, které dodnes na některých místech připomínají kříže a křížky. Výstava zachycuje také období druhé poloviny 17. století, kdy ve Zbiroze dochází k postupné obnově života v městečku. Zájemci si mohou prohlédnout repliky chladných a palných zbraní, výzbroj a výstroj žoldnéře a dozvědět se o tomto válečném konfliktu v širších souvislostech. Poprvé je zde vystaveno také několik sbírkových předmětů zbirožského muzea, které pamatují třicetiletou válku. Výstavu lze navštívit od středy do neděle v čase 9.00 - 12.00 a 12.30 - 16.30 hodin.