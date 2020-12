Výraznější bílou nadílkou dala o sobě vědět v pondělním podvečeru paní Zima.

Jenže se včerejším oteplením mizel sníh před očima. „Přesto jsou Plzeňský a Karlovarský kraj jedinými regiony v Česku, kde hrozí během středy náledí. Zejména v úsecích, kde vítr nestačil sníh vyfoukat,“ upozorňuje Zuzana Šmrhová z předpovědního pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni.

Přelom letopočtů by dramatický být neměl. Dnes se mají při proměnlivé obloze teploty pohybovat od jednoho do čtyř stupňů. Hory se dočkají minimálního sněhového poprašku (zhruba do pěti centimetrů). „Složitější to bude v noci, kdy při vyjasnění klesne rtuť teploměru až k sedmi stupňům pod nulou,“ dodává Šmrhová s tím, že od let předchozích se ráz počasí dramaticky nemění. Výjimkou prý byl rok 1998, kdy se lidé hřáli při čtrnácti stupních nad nulou.

I v dalších dnech by se tak teploty v kraji měly přes den pohybovat kolem nuly, v noci pak pod bodem mrazu. Sněhovou nadílku už meteorologové nepředpovídají, jen ojedinělé přeháňky.

Rekordní mrazy na západě Čech -

29. 12. 1939: Klatovy -28 stupňů

30. 12. 1939: Klatovy -32 stupňů Celsia