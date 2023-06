Skvělého úspěchu dosáhli Jan Šnauer, Ondřej Vaněk a Jaroslav Fiala. Studenti Gymnázia a Střední odborné školy Rokycany vyhráli republikové kolo ekologické olympiády.

Zástupci gymnázia a střední odborné školy byli nejlepší v krajském i republikovém kole. Foto Helena Frintová | Foto: Deník/Václav Havránek

Konfrontace, jejímž pořadatelem je Český svaz ochránců přírody ve spolupráci s ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, se uskutečnila v Plzni. Začínala na statku Lüftnerka, kde reprezentanty regionu podpořil náměstek hejtmana Vladimír Kroc: „Ekologii považuji za jednu ze zásadních věcí, která nabývá čím dál větší rozsah v rámci společenské potřeby. Vždy je ale třeba dostat do roviny to, co je z hlediska ekologického možné a přínosné s tím, co už je za hranou.“

Rokycanský trojlístek si v konkurenci postupujících družstev z krajských kol počínal výtečně a vyhrál celkově s náskokem čtyř bodů. „Všichni se zúčastňujeme přírodovědných soutěží a olympiád. Baví nás sledovat přírodu a ztotožňovat se s ní,“ shodli se kluci. Každý z nich se věnuje jinému odvětví (ornitologie, členovci a botanika), ale důraz kladou na týmovou práci, což bylo v tomto případě rozhodující.

Soutěž respektuje řada vysokých škol. Vítězové krajských kol jsou přijímáni na související obory bez přijímacích zkoušek, nebo se jim za účast do přijímacího řízení započítává bodové ohodnocení (např. Univerzita Karlova, Česká zemědělská univerzita, Mendelova univerzita v Brně, Univerzita Hradec Králové, atd.).