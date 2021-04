/FOTO/ Osazenstvo malotřídky v Dobřívě se připojuje k celosvětové akci Den Země. Připadá na dnešek a škola ve spolupráci s úřadem vyhlašuje projekt Ukliďme naši obec.

Dobřívští uklízejí obec se školáky | Foto: Deník/Václav Havránek

Zapojit se může každý, jednotlivec či rodiny. Všichni si mohou k vycházkám do přírody přibalit igelitové tašky nebo pytle ke sběru odpadků. Nepořádkem naplněné obaly lze odložit do altánku na školní zahradě do neděle 25. dubna (až do večerních hodin).