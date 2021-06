Na Zbirožsku svážejí nebezpečný odpad

Některých vesnic a obcí na severu okresu se týká ve čtvrtek svoz nebezpečného odpadu a zpětného odběrů spotřebičů. Začíná v osadě Skoupý (14.00) a pokračuje v Prašném Újezdu (14.20), Mlečicích (14.50), Terešovské Huti (15.15), Terešově (15.35), Bílé Skále (15.55) a Újezdu u Svatého Kříže (16.35).

Cyklista nadýchal přes dvě promile

Kolem jedné hodiny ranní narazili v úterý policisté obvodního oddělení na svérázného cyklistu. Vydal se na neosvětleném kole ulicí Boženy Němcové a při jízdě nebezpečně kličkoval. Z bicyklu slezl, až když ho hlídka přiměla k zastavení. Sedmačtyřicetiletý muž pak při zkoušce na alkohol nadýchal přes dvě promile! „Ztráta řidičského průkazu nebo postih v podobě trestných bodů mu sice nehrozí, ovšem musí počítat s citelnou pokutou,“ uvedla policejní mluvčí Hana Kroftová.“

Rokycanská umělecká škola hledá talenty

Vždy ke konci školního roku pořádá základní umělecká škola (ZUŠ) v okresním městě talentové zkoušky. Nejinak je tomu letos, přestože dlouho nebylo jasné v jaké podobě.

Tentokrát je stanovený termín od pondělí 7. do středy 9. června. Vždy mezi třináctou a sedmnáctou hodinou v sídle školy (proti nádraží). „Noví žáci budou přijímáni do všech čtyř studijních oborů. Hudebního, výtvarného, tanečního a literárně-dramatického. Přihlásit se mohou děti, které k 31. srpnu letošního roku dosáhnou věku alespoň pěti let,“ zdůraznil ředitel ZUŠ Luboš Klasna. V taneční sekci je pro určitá zaměření, například mažoretky nebo balet, vyžadována minimální hranice osmi let.

Zástupci zájemců o studium v ZUŠ mohou do pátku 4. června vyplnit elektronickou přihlášku, kterou najdou na webu www.zusrokycany.cz. je možné zvolit si zde konkrétní čas. Lze uplatnit i variantu osobního přihlášení dítěte v průběhu talentových zkoušek. Veškeré požadavky, způsob hodnocení i jiné informace jsou uvedeny na zmíněných webových stránkách školy.