Rokycany – Nehodu v rokycanské Kotyzově ulici, k níž došlo mezi středou 22. září od 16 hodin a čtvrtkem 23. 9. dopoledne, řeší dopravní policisté. Hledají svědky události, při níž pod parkovištěm u zadního vchodu do bytové jednotky 983 zaparkoval řidič bílý Renault Megane s potiskem společnosti. Když se k vozidlu vrátil, zjistil, že jsou výrazně poškozené levé přední dveře. Informace lze sdělit na linku 158 či tel. 974 335 259.

Rokycany – Svoz velkoobjemového dopadu zítra začíná. Od 9 do 14 hodin budou kontejnery přistavené v kolonii pod Žďárem, v ulici K Potoku (Páclovna), v Litohlavské ulici (pomník Madlonova pluku) a v Přemyslově ulici (u Trhovky).

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.