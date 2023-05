Turistický výšlap Z Radnic libštejnskými hvozdy patří k pilířům dění ve městě na severu Rokycanska. V sobotu 20. května se uskuteční už 42. ročník se zaměřením na pěší i cyklisty.

Po svých se vydají účastníci na jednu z pěti tras. Měří 7, 17, 22, 28 nebo 35 kilometrů. Nejdelší obsahuje Radnice, Kalvárii, Kamenec, Nový mlýn, rozcestí U Rakolusk, Bujesily, Liblín, Libštejn, Kačeřovský mlýn, Velkou Radnou, Újezd u Svatého Kříže a návrat do Radnic.

Jezdci na kolech si mohou vybrat. Na silnici jsou to čtyři etapy: 31, 52, 66 a 101 km nebo na silnici a v nenáročném terénu čtyři úseky: 11, 19, 30 a 40 km.

Start je v sokolovně od 8 do 9.30 hodin, cíl na stejném místě od 10.30 do 17.30 hodin. Neorganizovaní turisté hradí 20 Kč, členové KČT a mládež do patnácti let pouze 10 Kč. Trasy, mapky, přihlašovací formulář, informace o platbě najdou zájemci na adrese: www.vht-radnice.eu/rlh.html

Komu sobotním termín nevyhovuje, může od 21. května do 11. června projít trasy pochodu individuálně. Bez kontrol a občerstvení, pamětní list bude jen ve formátu PDF.