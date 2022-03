Patrioti Týčku si přes všechny složitosti života na vesnici uvědomují, jak je u nich krásně a neměnili by! Stejně jako starosta Zdeněk Hruška. Muž, který končí v této pozici páté volební období a je prý definitivně poslední. jenže nikdy neříkej nikdy…

Covidová omezení

Ani severu Rokycanska se pochopitelně nevyhnula opatření, související s dosud nepoznaným virem. Ovlivnila i společenské dění v Týčku včetně plánovaných investic. „Přesto jsme se důkladně věnovali prodejně smíšeného zboží. Důkazem je nová střecha a ekologické vytápění peletkami. Pomocnou ruku nám podalo vedení Plzeňského kraje, čehož jsme využili,“ vrací se starosta do smutného zákazového času. Nezapomíná ale připomenout nový chodník ve spodní části obce (také s injekcí kraje) nebo obměna veřejného osvětlení za moderní a úsporné LED lampy.

Zastupitelé nezapomněli ani na koupaliště, oficiálně vedené jako požární nádrž. Instalovaný tu byl nový kolotoč.

Kulturní dům v novém

Samostatnou kapitolou budiž rekonstrukce kulturního stánku Týčku. Přes všechny komplikace byla vyměněna okna v objektu, opravena střecha, stropy, sociální zázemí nebo veranda. „Teď finišujeme a na řadě je poslední etapa se soklem a schodišti. Bude to stát zhruba 210 tisíc korun, jenže náklady se i zde mění doslova každým dnem,“ přiznává Hruška.

V průběhu letopočtu 2022 by měla být dokončena také výměna lamp veřejného osvětlení a naplánované jsou i běžné opravy komunikací nebo domů.

Sto let pomníku

Lidé se opět začínají dávat dohromady a Týček není výjimkou. Fungují tu oficiálně hasiči, zatímco myslivci jsou přidružení ke spolku v Líšné. Neformálně se dala dohromady skupina maminek a chystá na sobotu 9. dubna maškarní ples s Culinkou. O den později pak velikonoční tvoření.

Dalším významným termínem je 17. září, kdy uplyne sto let od odhalení pomníku v centru Týčku.

Obchod má zelenou

Šest dní v týdnu (s výjimkou neděle) nabízí své služby Milada Bílková v prodejně smíšeného zboží. „Patří jí naše poděkovaní a stejně tak oceňujeme snahu nájemce Josefa Štíchy,“ zdůrazňuje představitel vesnice.

Rovněž s veřejnou dopravou to není v obci špatné. Především v ranním a odpoledním čase je spojů hodně. Smutnější je to s vytížením autobusů, které často vozí ´vzduch´. Což souvisí s přepravou do zaměstnání, protože řada lidí našla uplatnění v průmyslové zóně na hraně Rokycanska a Berounska.