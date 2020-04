Vážení čtenáři v překotné době, kterou nyní prožíváme, pracují všichni redaktoři Deníku na tom, aby se k vám dostávaly aktuální, užitečné a ověřené zprávy.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Přemysl Spěvák

Naprostou většinu sil našich redakcí jsme vrhli na informování o koronaviru a opatřeních vlády, na rady, jak se chovat, jak chránit sebe i své blízké. Na stránkách Deníku vám každý den také přinášíme zábavu a čtení pro děti i dospělé. Výrazně jsme posílili naši aktivitu na webech denik.cz. Internetové a mobilní zpravodajství budeme posilovat dál, abychom vám přinášeli co nejčerstvější informace. Situace se nyní mění každou hodinu. Více se proto soustřeďujeme na ty produkty Deníku, které dokážou zachycovat dění kolem nás aktuálně. Těmi jsou především tištěný Deník, každodenně doručovaný do vašich schránek a do stánků, a on-line zpravodajství denik.cz.