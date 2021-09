Vyděšeni zůstávají lidé v okolí Boreckého rybníka i návštěvníci této krásné přírodní scenérii. Na plácku, které je využívané i jako parkoviště, se totiž objevila změť dopravních značek.

Místo pro otáčení linkového autobusu v Borku u rybníka | Foto: Deník/Václav Havránek

Souvisí to s opravou silnice ve Svojkovicích, kvůli níž byly změněny jízdní řády autobusů a část z nich se točí právě u vodní plochy. "Nevím, kdo to projednal a instaloval. Dát ale na malý kousek prostoru šestkrát zákaz zastavení, čtyřikrát upozornění na maximální třicítku, to musel být myslitel," trpce se včera usmíval majitel sousedního domku.