Plánovaný den s velkým D si řadou omezení nenechali překazit Šárka Kasalová a Radek Balvín v Oseku.

Šárka Kasalová a Radek Balvín v Oseku. | Foto: Deník / Václav Havránek

Do manželství vstupovali v prosluněném dnu pod letohrádkem Kamýk. Oddal je starosta obce Jaroslav Peroutka ve společnosti matrikářky města Rokycan Naděždy Šilhavé. Povinností pochopitelně bylo dodržení veškerých aktuálních nařízených pravidel včetně omezení počtu účastníků na deset osob. To se novomanželům – vzhledem k utajení celé svatby – podařilo. Slavnostní oběd pro svatebčany pak připravili novomanželé doma. Svatební pochod zněl minulý čtvrtek i v rokycanské obřadní síni. Vyhledávaným místem je rovněž zámek ve Zbiroze, kde zatím snoubenci vyčkávají. V červnu by to prý mělo být výrazně lepší.