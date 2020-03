Osazenstvo restaurace U Kozlerů se připojilo k republikové akci #nekašlemenavás. Složky integrovaného záchranného systému podporuje dodáváním obědů zdarma.

Roušky. Ilustrační fotografie. | Foto: Nemocnice Litoměřice

Navíc se U Kozlerů zapojili do shromažďování přebytečných roušek nebo registrace šikovných švadlen, které jsou schopné ušít je bez ohledu na zisk. Ochranné pomůcky lze přinést vždy mezi 10. a 14. hodinou do hospůdky a spojit příjemnou vycházku s nákupem oběda. Roušky by využili např. v Domově Harmonie, mirošovští hasiči a další hrdinové těchto složitých dnů.