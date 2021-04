U nádraží je nové parkoviště, město chystá další investice

S projektem jsme zavítali nyní do Rokycan. Starosta Václav Kočí popsal, co se ve městě podařilo a co se chystá.

Nové parkoviště u vlakového nádraží | Foto: Deník/Václav Havránek

Deník na návštěvěZdroj: Deník Už víc než rok se nás dotýkají nejrůznější opatření. Jaké to bylo pro Rokycany? Přestože to byl rok složitý, mám radost, že se lidé dokázali v počátcích první vlny koronavirové pandemie semknout. Díky ochotě místních podnikatelů mohlo například město pomáhat lidem, kteří si nemohli sehnat ochranné prostředky. Tisíce roušek postupně ušili především vietnamští obchodníci, větší firmy zase věnovaly respirátory, ochranné štíty a rukavice nebo dezinfekci. V budově radnice vzniklo místo, kde si lidé brali roušky. Hned v prvních dnech protiepidemických opatření jsme díky tomu mohli vybavit rouškami například pečovatelky, strážníky nebo úředníky. Na podzim, kdy onemocněla nebo skončila v karanténě polovina pečovatelek, hned zareagoval náš odbor sociální a zdravotní a jeho pracovníci se denně vydávali do terénu za klienty, aby jim dovezli teplé obědy nebo pomohli, s čím bylo potřeba. Další zaměstnanci města letos pomáhali ve velkokapacitním očkovacím centru v Plzni s administrativou spojenou s vakcinací. Nejen o boji s nepoznanou nemocí byl rok 2020… Jsou i další věci, které mě potěšily. Město se může pyšnit několika velkými úspěchy. V prestižní soutěži Adapterra Awards 2020 získal Park u Rakováčku první místo v kategorii Zastavěná území a porazil například obnovu Královské obory Stromovka v Praze nebo brněnské parky. Odborníci ocenili prostředí vyhovující rakům kamenáčům, nově vysázenou vegetaci i atraktivitu parku pro místní obyvatele. Podle porotců se jedná o příkladný projekt rekreačně využitelných adaptací v zastavěném území. Jak vnímáte revitalizaci Rakovského potoka? Město dokončilo další, téměř půlkilometrový úsek revitalizace toku. Vzniklo nové kamenné koryto, mlatové a štětované cesty, pěšina ze štěpky, veřejné ohniště a dřevěné prvky k posezení či hrám dětí. Na místě jsou desítky nových stromů a keřů. Rokycany také mají zpracovaný projekt další etapy úpravy tohoto území, při níž vznikne nová síť pro pěší a cyklisty. Součástí má být uzavřený, uměle vytvořený okruh, takzvaný pumptrack. Hlavou jí mlátil o zeď, stála v noci na mrazu. Soud řeší otřesné týrání ženy Přečíst článek › Rokycany se prosazují v soutěži Stavba roku. Co vás inspiruje? Do užšího finále v klání Plzeňského kraje se probojovala rekonstrukce Palackého ulice. Velkou radost mám také z dalších úspěchů Rokycan ve srovnání s dalšími městy regionu. Ať už jde o druhou příčku ve srovnávacím průzkumu Město pro byznys nebo o třetí místo v soutěži Přívětivý úřad. Co ještě se povedlo? Začali jsme budovat další fázi vysokorychlostní metropolitní optické sítě, která propojuje třeba úřady a školy. Podařilo se postavit varovný systém, opravy se dotkly Parku U Plzeňské brány, nový povrch dostala ulice Boženy Němcové, vzniklo parkoviště u plaveckého areálu. Obyvatelé Rokycanska mají také k dispozici nový webový portál, který podrobně mapuje sociální služby. Na ssor.rokycany.cz se zájemci dozvědí, jak řešit životní situace, kde si vyřídit potřebné záležitosti, jaké služby jim mohou pomoci a jak jejich provozovatele kontaktovat. Lidé zjistí, jak reagovat při potížích s dluhy, nezaměstnaností či drogami. Web se věnuje problematice postižení a nemocí, rodinným problémům nebo potížím cizinců, jichž je tu hodně. Jaké jsou letošní plány? Letos jsme dokončili nové parkoviště u starého nádraží. Nejvýznamnějšími a finančně nejnáročnějšími akcemi jsou rekonstrukce Litohlavské ulice včetně vodovodu a kanalizace a obnovy historické aleje, která už začala. Budova nákupního střediska Žďár dostane novou fasádu, vzniká nová lávka v Litohlavské ulici. Chystá se rekonstrukce vodovodu a kanalizace ve Švermově ulici nebo projekt rekonstrukce čističky. Město chce vybudovat i překládací stanici odpadu nebo vyměnit umělý povrch na hřišti na Jižním předměstí. Z Fondu životního prostředí se plánuje revitalizace Husových sadů a Kalvárie. Budeme opravovat byty a domy v majetku města. Zároveň město poskytne svým obyvatelům zápůjčky na zlepšení úrovně bydlení v městské památkové zóně z Fondu rozvoje bydlení a údržby objektů nebo přispěje zdravotnickým lůžkovým zařízením na nákup lékařských přístrojů. Zveřejněné jsou výsledky architektonické soutěže, která má uzavřenou Sokolovnu proměnit v kulturní a sportovní centrum města. Rokycany také čeká změna v odpadovém hospodářství. Každá domácnost, která projevila zájem, dostane zdarma do zápůjčky popelnici na plast, papír a bioodpad. Obyvatelům domků navíc město půjčí kompostéry. Anketa ukázala, že o ně stojí několik set domácností.