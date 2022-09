Hlavní alej bude vysazena podél Altánské cesty v lokalitě zaniklé obce Přední Záběhlá. Zde bude také hlavní shromaždiště včetně pestrého doprovodného programu pro malé i velké. Příchozí mohou počítat s lesní pedagogikou, ukázkami práce tažných koní, dětským divadélkem i komentovanými vyjížďkami na kolech po okolí.

Gurmáni si opečou špekáčky a zeptají se lesníků na vše, co je zajímá z historie i současnosti Brd. Ale to není vše. Jeden z účastníků akce, na něhož se usměje štěstí, vysadí strom s označením 100 milionů. Právě tolik dřevin vrací VLS v rámci obnovy lesů po kůrovcové kalamitě do přírody. Strom bude označen malým tubusem s certifikátem v kořenovém balu. Společně s lesníky ho pak výherce uloží do země nedaleko Padrťských plání u pomníku připomínajícím seskok dvou paradesantních skupin v roce 1942.

„A může počítat s víkendovým rodinným pobytem v chatě Rybářská bašta na břehu Hořejšího Padrťského rybníku i doprovodným programem o přírodě,“ zdůraznil ředitel VLS Roman Vohradský. Část ovocných stromů vysadí lesníci s návštěvníky také v nedalekých lesích.