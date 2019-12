U Stočesů: Kamarádi z Rokycan

V minipivovaru U Stočesů na Rašínově to vřelo! Postarali se o to Kamarádi z Rokycan. Proslulá kapela, která na hudební scéně funguje řadu let, připomněla štamgastům i svým příznivcům ty nejoblíbenější melodie ve stylu country.

Zpívaná u Stočesů | Foto: Deník / Redakce