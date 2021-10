Kontaktoval prostřednictvím tísňové linky 158 operačního důstojníka policie, který do prostoru vyslal hlídku z Radnic. Povolaný pyrotechnik potvrdil domněnku, že jde o munici z druhé světové války a dvacet centimetrů dlouhý granát zajistil a odvezl k bezpečné likvidaci.

Část Rokycan je dnes bez vody

Rokycany – Oprava potrubí je důvodem dnešního omezení dodávek vody v některých částech Rokycan. Od 8 do 12 hodin vyschnou kohoutky v Litohlavské, Madlonově, Alešově i Klostermannově ulici a dále Ke Koupališti a U Soutoku.

Mezi 13. a 17. hodinou si pak musí bez vody poradit lidé v Čechově, Pod Ohradou, Školní a Dukelské ulici.

Můj Klub 2022 je inspirací

Rokycansko – S atraktivní nabídkou pro spolky přichází vedení Sportovní a tělovýchovné organizace Rokycanska (STOR). Upozorňuje, že Národní sportovní agentura na svých stránkách zveřejnila výzvu Můj klub 2022. Je zaměřena na podporu tělovýchovných a tělocvičných jednot, které se věnují mládeži od 3 do 20 let. Žádosti budou přijímané od 21. 10. do 30. listopadu.

Mladší žáci cestují v úterý do Vejprnic

Rokycansko - Okresní výběr fotbalových mladších žáků se zúčastní v úterý 12. října konfrontace na stadionu Slavie Vejprnice. Turnaj v rámci Plzeňského kraje začíná v 9.30 a trenéři Mundl se Spěváčkem nominovali tyto hráče: Žiačik, Hoblík, Terela, Harnoch, Kočí, Chodora, Král, Páník, Púhoný, Veselý, Bureš, Mlnařík, Nazar, Šenkýř a Stenzel.