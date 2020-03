Kdo si hraje, nezlobí. Známé úsloví ovšem v případě Mateřské školy Sluníčko Mýto neplatí pouze na děti, ale i na paní učitelky.

Mateřská škola Sluníčko v Mýtě | Foto: Deník / Redakce

Využili jsme totiž skvělé nabídky našeho Vzdělávání MAP Plzeňsko na rozšíření znalostí v polytechnické výchově, na kterou bychom se v příštích letech rádi zaměřili v naší práci. Učitelky se staly stavitelkami města, vystavěly podle mapy z lega školku, školu, nemocnici, kino, budovu policie, kostel. Prostě celé město, které potom podle technického výkresu zprovoznily zavedením inženýrských sítí. Na chvilku si zkusily být elektrikáři a instalatéři. Role projektantek je také velmi bavila. Jak by ne, když potom rozsvítily celé město jen jedním kliknutím vypínače. Nadšeně vyrostla pod jejich rukama věž na Pradědu, na kterou hrdě pověsily vlajku České republiky. Ovšem, jak se říká, to nejlepší nakonec. Není to krása projít se po Karlově mostě, který sami postavíte?