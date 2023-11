Na Rokycansko vstoupila změna společenského systému v listopadu 1989 nenápadně. S minimem informací a strachem vyjádřit veřejně svůj názor. V rychle se měnící společnosti však rezonovalo náhlé úmrtí tehdejšího předsedy národního výboru v Rokycanech Miroslava Podušky.

Sametová revoluce. Až 800 tisíc lidí se sešlo v sobotu 25. listopadu 1989 na Letenské pláni, aby vyjádřilo v tento klíčový moment podporu Občanskému fóru. | Foto: ČTK

Dnes si připomínáme již 34. výročí Sametové revoluce. Pojďme si připomenout, jak tehdejší události prožívali a vnímali lidé na Rokycansku.

„Novin, které o dění informovaly pravdivě, bylo zoufale málo. Svobodné slovo či Lidová demokracie, to prostě nestačilo. Zejména, když je prý příslušníci VB zlikvidovali cestou na stánky,“ vzpomíná jeden z tehdejších aktivistů a nyní dlouholetý starosta Němčovic Karel Ferschmann.

První velké vystoupení v Rokycanech se konalo v den generální stávky 27. listopadu na Masarykově náměstí. Proslovy ale nebylo téměř slyšet, a tak jeden z revolucionářů Jiří Hájek zavelel: „Jdeme si pro mikrofon k předsedovi národního výboru Poduškovi.“ Právě projev tehdejšího představitele města byl přijat sympaticky, zatímco vedoucí tajemník OV KSČ Nenádl byl vypískán.

Jak se připravovala revoluce bez internetu? Disidenti měli jednoduchý způsob

Představitel města o dva dny později náhle zemřel. Dnes můžeme pouze spekulovat, zda šlo o náhodnou souhru okolností, či úmrtí způsobil neúměrný Poduškův stres. Nicméně do událostí listopadových dní v Rokycanech se zapsalo nesmazatelně.

To už se ale daly věci do pohybu a vzniklo okresní koordinační centrum Občanského fóra. Mluvčím byl právě Ferschmann, který seznamoval v rámci kulatých stolů další subjekty s požadavky Občanského Fóra. Týkaly se odstranění komunistických poutačů a hesel, návratu pamětní desky americké armádě na radnici či kádrových změn ve vedení okresního města nebo ONV.

Rokycanští připomněli 17. listopad na dvou místech

„Franta Hlad, Jarda Vítek, Honza Kalvoda, Jirka Šnajdr a další kolegové jezdili i do těch nejmenších vesnic a vysvětlovali lidem, o co nám jde. Měli jsme konečně k dispozici místnost s telefonem v sokolovně a operativně mohli reagovat na dění. Bývalý voják Petr Pařízek z Mirošova nás třeba upozornil na pálení dokumentů STB v Brdech,“ vrací se Ferschmann o čtyřiatřicet let zpět.