Hrádek – Členové organizace Svazu zahrádkářů v Hrádku oznamují, že v sobotu 11. září 8 do 10 hodin začínají moštovat ovoce (musí být čisté a nepoškozené). Dějištěm bude sídlo ZO ve starší zástavbě města (u bývalého úřadu). Při otevření bude navíc připravena výstavka ovoce, zeleniny a květin včetně ochutnávky některých

Rokycany – Zachraň život aneb proč být dárcem krve je název dnešní akce, která se uskuteční od 10 do 17 hodin na Masarykově náměstí v Rokycanech. Zájemci, kteří zvažují odběr nejcennější tekutiny, zjistí jakou mají krevní skupinu a mohou se dozvědět, jak jsou na tom s tlakem nebo hladinou cukru. Malé návštěvníky pak čeká vědomostní soutěž o ceny.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.