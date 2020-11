Ve druhé vlně koronavirových opatření výrazně ubylo udavačů, kteří volají na linky 156 nebo 158, aby upozornili, že někdo porušuje mimořádná opatření. Shodli se na tom zástupci Policie ČR i městských policií (MP) z Plzeňského kraje. Západočeši se v nouzovém stavu chovají poměrně zodpovědně, ale objevují se případy, kdy jen domluva nestačí.

„Volání je mnohem méně než na jaře. Řekl bych, že to lidé už tak nehrotí, neprožívají,“ domnívá se k, velitel MP Tachov Radovan Macák. „Na jaře se na základě oznámení od občanů vyjíždělo nepoměrně více než nyní. V první vlně nám lidé nejčastěji volali kvůli nenošení roušek, pití alkoholu na veřejnosti a tomu, že lidé chodili do obchodních center v době, kdy byly vyhrazeny pro seniory. Teď ve druhé vlně nám na začátku lidé volali hlavně kvůli tomu, že nepochopili tu minimální vzdálenost dvou metrů a s ní spojené (ne)nošení roušek. Když se to pak ve sdělovacích prostředcích vysvětlilo, tak se situace uklidnila,“ přidal se velitel klatovských strážníků Luboš Steinbach. Obdobné zkušenosti má i státní policie. „Na linku 158 nám lidé oznamují porušení vládních opatření oproti jaru minimálně. V kraji jde o dva, tři případy denně, výrazně to ubylo. Když už volají, oznamují, že někdo nemá roušku nebo že se lidé někde srocují,“ řekla krajská policejní mluvčí Martina Korandová s tím, že lidé volají někdy i z nepochopení. Třeba že přijela pojízdná prodejna. To je ale povolené.

„Lidé nám volali kvůli restauracím nebo obchodům. Když jsme tam ale vyjeli, zjis-tili jsme, že vše je v pořádku. Například že v prodejně si lidé vyzvedávali zboží objednané přes internet,“ přidala preventistka MP Domažlice Ludmila Chladová. Třeba v Plzni ale objevili před-zahrádku, kde přes zákaz seděli zákazníci.

UŽ PADAJÍ POKUTY

Policisté i strážníci ale samozřejmě nečekají jen na upozornění, sami aktivně kontrolují dodržování nařízení. „V kraji uděláme denně 300 až 400 těchto kontrol. Nejčastěji zjišťujeme, že lidé nenosí roušky nebo pijí na veřejnosti,“ potvrdila Korandová s tím, že se případy už neřeší jen domluvou, ale i pokutou či oznámením správnímu orgánu.

Obdobné je to u plzeňské městské policie. „Zpočátku nouzového stavu strážníci občany většinou upozorňovali na porušení jednotlivých platných mimořádných opatření a řešili prohřešky domluvou, postupem času začaly padat pokuty. V příkazním řízení mohou strážníci uložit v těchto případech sankci až do výše deseti tisíc korun,“ upozornila mluvčí MP Plzeň Jana Pužmanová s tím, že správní orgán může za spáchaný přestupek uložit ještě daleko vyšší postih. Při řešení zákazu pití alkoholu na veřejnosti již strážníci přistoupili i k odebrání alkoholu, který dotyční, většinou bezdomovci, právě popíjeli.

Zajímavý případ odhalil plzeňský strážník, který spolupracuje s Krajskou hygienickou stanicí Plzeňského kraje na trasování rizikových kontaktů lidí nakažených koronavirem. „Zjistil, že 50letá žena, kterou telefonicky kontaktoval, nedodržela stanovenou karanténní izolaci. Během hovoru bylo zjištěno, že se dotyčná žena nacházela v dopravním prostředku za účelem nakupování,“ uvedla Pužmanová. Případ byl předán příslušnému správnímu orgánu.