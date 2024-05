Věrní příznivci Karla Gotta se sjeli do Újezdu u Svatého Kříže. K obci u Radnic, které nikdo z místních neřekne jinak než Svaťák, měl zpěvák velmi úzký vztah. V dětství tam trávil prázdniny u babičky. Do vesničky, kde jsou pochováni jeho rodiče, se pravidelně vracel i později.

Příznivci Karla Gotta se vydali uctít zpěvákovu památku do Újezdu u Svatého Kříže na Rokycansku. | Video: Deník/Veronika Krátká

Mnohonásobného zlatého slavíka připomíná pamětní deska i lípa, kterou místní zpěvákovi věnovali. Lidé si mohou prohlédnout také vzpomínkovou místnost, do které během nedělního setkání přibyl nový unikátní exponát.

Plzeňský rodák Karel Gott byl v obci hodně oblíbený. „Jezdil sem často, později i s manželkou a dětmi. Byl to milý člověk, měl rád humor, přírodu. Chodil na procházky do lesů, na louky. Neostýchal se posedět s námi v hospůdce, neměl žádný problém zastavit se s lidmi, popovídat si. Obci věnoval čtvrt milionu na nové dětské hřiště a sám ho přijel otevřít,“ vzpomíná na slavíka starostka Alena Manková.

Na Karla Gotta zavzpomínali místní i členové jeho oficiálního fanklubu. Nechyběla jeho předsedkyně Alena Hájková, která přijela ze středočeských Měchenic. „Fanklub vedu od založení, 26. září to bude už 50 let. I když Karel Gott zemřel, klub funguje dál. Setkáváme se na pravidelných schůzkách, zveme si hosty, kteří měli s Karlem co do činění. Často je to například hudebník Felix Slováček, režisér Zdeněk Troška a řada dalších. Pravidelně se potkává zhruba 40 lidí, ale členů máme přibližně 140. Jsou to lidé všech generací, dokonce i vnučky babiček, které Karlovi fandily,“ říká Hájková.

Akci si nenechala ujít ani Drahomíra Šteinerová z Libákovic na Plzeňsku. „Jsem tady už potřetí. Členkou fanklubu jsem 20 let. Chodila jsem na všechny koncerty, různé akce, plavila jsem se i na italské výletní lodi Costa Concordia, protože tam pan Gott zpíval. Vždy, když jsem se s ním setkala, říkal: Plzeňanda přijela,“ vzpomíná Drahomíra Šteinerová, která má doma rozsáhlou sbírku desek, CD, fotografií a dalších věcí spojených s Karlem Gottem.

Svaťák oprášil historii a je pyšný na Karla Gotta

Kroky všech přítomných vedly do vzpomínkové místnosti, která je součástí minimuzea Svaťácká sednice. Zlatého slavíka tam připomínají fotografie, obraz, který namaloval a věnoval obci, nechybí ani jeho oblek, boty a další artefakty ze zpěvákova života. Nejnovějším exponátem je vyšívaná fotografie Karla Gotta vytvořená neobvyklou technikou. Překvapení pro účastníky setkání připravila majitelka umělecké agentury Romana Parmová: „Můj syn nafotil sérii fotografií Karla Gotta na koncertě v Mnichově. Jeden ze snímků zaujal Martina Formánka, který také fotografuje a především se zabývá strojovým vyšíváním. Navrhl, že fotografii zpracuje touto velice zajímavou technikou. Rozhodli jsme se, že ji věnujeme zdejšímu muzeu.“

Při zahájení setkání u pamětní desky a lípy zavzpomínal na Karla Gotta i jeho celoživotní fanoušek a autor knihy „Chodil mezi nás“ Jan Hadrbolec. K slavíkový příznivcům se publikace dostala zásluhou vydavatelky Ĺubice Žilíkové ze slovenské Rimavské Soboty. „Podnikám v oblasti květin, snažím se vyjádřit vděčnost za jeho písně především květinami. Chodím položit při výročích úmrtí a narození na hrob Karla Gotta věneček, kytici. S panem Hadrbolcem jsme se tam pravidelně setkávali. Jeho kniha mě velmi oslovila, chtěla jsem, aby se dostala k fanouškům Karla Gotta. Je to limitovaná edice 500 kusů, lidé ji mohou získat právě na takových setkáních jako je tohle,“ uzavírá Žilíková.