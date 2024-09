Sezona na koupališti v Rokycanech končí. Lidé litují, že netrvá déle

Veronika Krátká dnes 05:01 Sezona na koupališti v Rokycanech letos potrvá do neděle 8. září. Původně měla skončit s letními prázdninami. Město se vzhledem k příznivému počasí rozhodlo nechat areál otevřený déle. Někteří občané by uvítali, prodloužení provozu koupaliště až do konce září.